Meta ya traduce tus Reels al español con tu propia voz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El idioma ya no será una barrera para los creadores de contenido. Meta, la compañía liderada por Mark Zuckerberg, anunció la expansión de su inteligencia artificial para traducir Reels al español, ¡utilizando la propia voz del usuario!
La función permite traducir automáticamente los Reels usando el sonido, tono y ritmo de voz del creador original. Además, incluye una opción de sincronización labial para que el movimiento de los labios coincida con el audio traducido, generando una experiencia más fluida para el espectador.
Meta informó que esta función ya está disponible para todas las cuentas públicas de Instagram y para los creadores de Facebook que tengan más de mil seguidores.
Los usuarios pueden controlar las traducciones en su configuración personal. Si así lo desean, pueden elegir no traducir a ciertos idiomas específicos.
La herramienta no tiene costo y se implementa con solo un clic. Además, se puede revisar la traducción antes de publicarla para verificar que sea precisa y fiel al contenido original.
RPO