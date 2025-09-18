Meta lanza gafas IA que podrían reemplazar tu celular

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Estás listo para despedirte del celular? Mark Zuckerberg presentó las nuevas gafas inteligentes de Meta, impulsadas por inteligencia artificial (IA) y diseñadas para realizar tareas que hasta ahora eran exclusivas de los teléfonos móviles.
El CEO de Meta mostró al mundo la nueva generación de lentes Ray-Ban Meta Display, capaces de traducir en tiempo real, guiarte con mapas, hacer videollamadas y enviar mensajes solo con la voz.
Realizar videollamadas con una pantalla proyectada en la lente.
Traducir letreros y subtitular conversaciones en tiempo real.
Acceder a mapas con navegación activa mientras caminas.
Capturar y revisar fotos o videos en 3K.
Enviar mensajes en redes sociales mediante comandos de voz.
Recibir ayuda de IA contextual basada en lo que ves y oyes.
Una función destacada es la interacción con el asistente Meta AI, que ofrece respuestas visuales y auditivas. A esto se suma una pulsera neuronal que detecta gestos sutiles para controlar el dispositivo sin necesidad de tocarlo.
Meta Ray-Ban Display
Pantalla interna visible solo para el usuario.
Videollamadas, navegación, traducción y más.
Precio: $799 USD
Disponibles desde el 30 de septiembre en EU.
Ray-Ban Meta Gen 2
Diseño similar al modelo anterior, pero con cámara mejorada, batería extendida (hasta 48 hrs con estuche) y videos en 3K.
Precio: $379 USD
Meta Oakley Vanguard
Modelo deportivo, ideal para ciclismo o surf.
Batería de 9 horas y altavoces más potentes.
Integración con Garmin y Strava.
Precio: $499 USD
Las gafas también buscan ser inclusivas: permiten activar o desactivar funciones de privacidad como la pantalla visible solo para el usuario, ideal para mensajes personales en espacios públicos.
Aunque todavía son consideradas un producto de nicho, Meta ha triplicado las ventas año con año y planea producir hasta 10 millones de unidades anuales para 2026. El reto: competir con gigantes como Google, Samsung o Snap.
RPO