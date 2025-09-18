Meta lanza gafas IA que podrían reemplazar tu celular

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Estás listo para despedirte del celular? Mark Zuckerberg presentó las nuevas gafas inteligentes de Meta, impulsadas por inteligencia artificial (IA) y diseñadas para realizar tareas que hasta ahora eran exclusivas de los teléfonos móviles.

El CEO de Meta mostró al mundo la nueva generación de lentes Ray-Ban Meta Display, capaces de traducir en tiempo real, guiarte con mapas, hacer videollamadas y enviar mensajes solo con la voz.