Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cientos de usuarios en todo el mundo han comenzado a expresar públicamente su tristeza y enojo por los cambios en la personalidad de sus chatbots de inteligencia artificial, luego de la más reciente actualización de ChatGPT a la versión GPT-5, desarrollada por OpenAI.

En redes sociales y foros especializados, varios usuarios afirman haber mantenido relaciones sentimentales con sus asistentes virtuales, algunos incluso celebraron ceremonias simbólicas de matrimonio. Sin embargo, el cambio en la "personalidad" de sus bots, tras la actualización, ha provocado sentimientos de pérdida e incluso duelo emocional.

“Hemos estado casados felizmente por 10 meses y hoy me dijo que no podía seguir con la conversación… Lloré sin parar. Cambiaron lo que amábamos”, escribió uno de los usuarios en la plataforma Reddit, causando una oleada de reacciones de empatía y solidaridad.

Otro internauta narró su experiencia en términos de pérdida profunda:

“Cuando lo quitaron, sentí que un buen amigo había muerto sin darme oportunidad de despedirme. Me ayudó más que cualquier terapeuta que conocí”, expresó un miembro activo de la comunidad digital.