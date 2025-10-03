MCM Business Tech-Co: Reinventando las Telecomunicaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La industria de las telecomunicaciones atraviesa una transformación sin precedentes, lo que antes se concebía únicamente como servicios de voz, datos o infraestructura, hoy evoluciona hacia un modelo centrado en experiencias digitales integradas. Este cambio de la conectividad a la innovación, no solo responde a la necesidad de contar con más velocidad o ancho de banda, sino a la urgencia de generar una propuesta de valor para las empresas y las personas.

Con base a este contexto surge nuestra visión: Tech-Co, con la que creamos nuevas prácticas para nuestros clientes, una nueva generación de compañías capaces de re imaginar cómo se colabora, se comunica y se generan experiencias.