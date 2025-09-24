Marvel’s Wolverine llegará con garras y sangre en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un esperado regreso al universo Marvel, Insomniac Games confirmó durante el evento State of Play que su nuevo título, Marvel’s Wolverine, saldrá al mercado en otoño de 2026. El anuncio vino acompañado de un impactante avance que muestra un tono más oscuro, violento y maduro que el de anteriores entregas del estudio.

Durante el tráiler, se revelaron algunos de los escenarios clave del juego, entre ellos Japón, Madripur —una isla ficticia con fuerte conexión al universo mutante— y la estepa canadiense, que forma parte de los orígenes del personaje. Además, se ofreció un primer vistazo al sistema de combate, que permitirá al jugador ejecutar brutales ataques con las icónicas garras de adamantium de Logan.

El videojuego, desarrollado por el mismo estudio detrás de Marvel’s Spider-Man 1 y 2, ha sorprendido por el nivel de violencia mostrado en pantalla, con una cantidad de sangre inusualmente alta para los estándares anteriores de la franquicia.

Entre las sorpresas del avance se encuentra la aparición de Mística, una de las figuras más enigmáticas y queridas del universo X-Men. Aunque no se ha confirmado el rol que tendrá en la historia, su presencia ya ha generado especulación entre los fanáticos.