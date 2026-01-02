¡Mañana se verá la Luna del Lobo! Primera superluna del 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La primera luna llena del 2026 llegará este sábado 3 de enero. Conocida como la Luna del Lobo, este fenómeno astronómico marcará el inicio del año iluminando el cielo al anochecer con una de las vistas más brillantes de los próximos meses.
La NASA informó que esta luna llena será también la primera superluna del 2026, lo que significa que la Luna estará más cerca de la Tierra de lo habitual, haciéndola parecer más grande y luminosa en el cielo nocturno.
El nombre proviene de las antiguas tradiciones de los pueblos nativos de América del Norte, quienes asociaban el aullido de los lobos con las noches más frías de enero, cuando la Luna llena dominaba el cielo invernal.
Desde Michoacán y cualquier punto del hemisferio norte, la Luna será visible al caer la noche del miércoles 3 de enero, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. No se requiere equipo especial para observarla.
Si quieres planear tu observación o saber cómo se verá la Luna en otras fechas, la NASA ha lanzado un video interactivo de las fases lunares para todo el 2026, disponible en YouTube:
👉 Ver video hemisferio norte
