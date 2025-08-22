Luna Negra 2025: la noche más oscura y mágica del año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 23 de agosto de 2025 el cielo nocturno regalará un espectáculo astronómico poco común: la Luna Negra, fenómeno que ocurre aproximadamente cada 33 meses y que, en esta ocasión, coincidirá con la última noche de las Perseidas, la lluvia de estrellas más famosa del año.
De acuerdo con National Geographic, la Luna Negra se da al inicio del ciclo lunar, cuando la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol, orientando su cara iluminada hacia la estrella y dejando a nuestro planeta en completa sombra. A este fenómeno también se le conoce como la tercera Luna Nueva de un mismo verano, razón por la cual recibe popularmente el nombre de “Luna Negra estacional”.
Aunque invisible al ojo humano, su impacto será notorio: al oscurecer más el cielo nocturno, generará las condiciones ideales para observar los últimos destellos de la lluvia de meteoros Perseidas, que concluirá el 24 de agosto.
Los astrónomos destacan que este fenómeno es poco conocido porque, a diferencia de la luna llena, no se aprecia visualmente en el cielo. Sin embargo, el efecto de la oscuridad que provoca convierte a la noche en el mejor escenario para disfrutar de las estrellas fugaces.
La siguiente Luna Negra de este tipo no volverá a repetirse sino hasta 2027, por lo que la cita de este 23 de agosto será una oportunidad única para quienes disfrutan de los eventos cósmicos.
SHA