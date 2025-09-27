¡Lo mismo pero más barato! Xiaomi presenta su modelos 17 pro y 17 Pro Max

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La competencia entre fabricantes de smartphones se intensifica. Ahora, Xiaomi presentó oficialmente sus nuevos modelos 17 Pro y 17 Pro Max, dispositivos que buscan posicionarse como una alternativa directa al iPhone 17 de Apple, tanto en diseño como en funcionalidades, pero con un precio significativamente más accesible.
La empresa tecnológica china anunció sus nuevos equipos mediante un comunicado en el que comparó directamente sus terminales con los de Apple, resaltando ventajas en batería, pantalla, cámara y relación calidad-precio.
Una de las principales diferencias frente al iPhone 17 es la incorporación de la llamada “Magic Black Screen”, una pantalla secundaria que permite visualizar notificaciones, accesos rápidos, reloj y hasta funciona como visor de selfies usando la cámara principal.
Entre las especificaciones más destacadas se encuentran:
Pantalla OLED de 6.3 (Pro) y 6.8 pulgadas (Pro Max).
Batería de hasta 7,500 mAh, lo que promete una duración superior a la media del mercado.
Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, uno de los más potentes de la gama actual.
Sistema de cámaras duales con sensor principal y gran angular de 50 megapíxeles, además de zoom óptico 5x.
Sistema operativo HyperOS 3.0, basado en Android 16 e integrado con herramientas avanzadas de inteligencia artificial de Google.
Con esta apuesta, Xiaomi saltó del modelo 15 directamente al 17 para igualar la numeración del iPhone y facilitar la comparación entre ambos dispositivos.
Aunque la preventa comenzará en China el 27 de septiembre, se espera que los Xiaomi 17 Pro y Pro Max lleguen a México durante octubre.
Precio estimado: desde 630 dólares, es decir, aproximadamente 11 mil pesos mexicanos.
En comparación, el iPhone 17 parte de los 19 mil 999 pesos, lo que posiciona al Xiaomi como una opción considerablemente más económica.
