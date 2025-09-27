¡Lo mismo pero más barato! Xiaomi presenta su modelos 17 pro y 17 Pro Max

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La competencia entre fabricantes de smartphones se intensifica. Ahora, Xiaomi presentó oficialmente sus nuevos modelos 17 Pro y 17 Pro Max, dispositivos que buscan posicionarse como una alternativa directa al iPhone 17 de Apple, tanto en diseño como en funcionalidades, pero con un precio significativamente más accesible.

La empresa tecnológica china anunció sus nuevos equipos mediante un comunicado en el que comparó directamente sus terminales con los de Apple, resaltando ventajas en batería, pantalla, cámara y relación calidad-precio.

Una de las principales diferencias frente al iPhone 17 es la incorporación de la llamada “Magic Black Screen”, una pantalla secundaria que permite visualizar notificaciones, accesos rápidos, reloj y hasta funciona como visor de selfies usando la cámara principal.