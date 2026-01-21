Llega la inteligencia artificial a Gmail, pero despierta alertas de privacidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La inteligencia artificial ya aterrizó en Gmail y promete cambiar para siempre la forma en que millones de personas gestionan su correo electrónico. Google comenzó a desplegar nuevas funciones impulsadas por Gemini, su asistente de IA, con el objetivo de ordenar bandejas de entrada saturadas, acelerar la escritura de mensajes y convertir correos en listas automáticas de tareas.

La apuesta es ambiciosa: transformar el correo electrónico —uno de los servicios web más estables de las últimas décadas— en una experiencia más visual, resumida y accionable. Sin embargo, el avance tecnológico también reaviva un viejo debate: ¿qué pasa con la privacidad cuando la IA lee tus correos?