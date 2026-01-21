Llega la inteligencia artificial a Gmail, pero despierta alertas de privacidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La inteligencia artificial ya aterrizó en Gmail y promete cambiar para siempre la forma en que millones de personas gestionan su correo electrónico. Google comenzó a desplegar nuevas funciones impulsadas por Gemini, su asistente de IA, con el objetivo de ordenar bandejas de entrada saturadas, acelerar la escritura de mensajes y convertir correos en listas automáticas de tareas.
La apuesta es ambiciosa: transformar el correo electrónico —uno de los servicios web más estables de las últimas décadas— en una experiencia más visual, resumida y accionable. Sin embargo, el avance tecnológico también reaviva un viejo debate: ¿qué pasa con la privacidad cuando la IA lee tus correos?
Entre las novedades más llamativas está una nueva bandeja de entrada con IA, que analiza conversaciones recientes y muestra un resumen de lo realmente importante del día, junto con pendientes derivados de los correos electrónicos. La función, aún en fase de prueba, está pensada para padres ocupados, trabajadores de oficina y usuarios con miles de mensajes sin leer.
Además, Gmail ya ofrece herramientas gratuitas basadas en IA, como respuestas sugeridas personalizadas, resúmenes automáticos de cadenas de correos y el botón “Ayúdame a escribir”, que redacta mensajes a partir de una simple instrucción. Para los usuarios que pagan una suscripción mensual, se suman búsquedas avanzadas mediante preguntas completas y un corrector de texto inteligente que reescribe frases enteras.
No obstante, para que estas funciones operen, Gemini necesita acceso completo a la bandeja de entrada. Google asegura que sus empleados no leen los correos y que los datos no se utilizan para entrenar la IA.
RPO