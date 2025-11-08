Llega a México el Echo Dot edición limitada NBA, exclusivo para miembros Prime

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el arranque de una nueva temporada de la NBA en la plataforma Prime Video, Amazon México anunció el lanzamiento del Echo Dot edición limitada NBA, una bocina inteligente con Alexa que ya está disponible en venta anticipada exclusiva para miembros Amazon Prime.

Este dispositivo, que se puede adquirir por 1,499 pesos, incorpora mejoras notables en la calidad de sonido respecto a generaciones anteriores, ofreciendo voces más nítidas, graves más profundos y un audio envolvente ideal para música, podcasts o audiolibros.

La bocina permite reproducir contenido desde servicios como Amazon Music, Apple Music o Spotify, o bien mediante conexión Bluetooth, y es compatible con múltiples tareas del hogar gracias al asistente de voz Alexa.

Entre sus funciones destacan:

Responder preguntas y establecer alarmas.

Controlar dispositivos del hogar inteligente.

Automatizar rutinas con su sensor de temperatura y movimiento, como encender un ventilador o activar luces al detectar presencia.

Además, Amazon garantiza privacidad del usuario incorporando controles físicos para desactivar micrófonos en cualquier momento.

¿Cuándo estará disponible para todos?

La venta general se habilitará el próximo 4 de diciembre, aunque los envíos ya incluyen entrega gratuita, con prioridad para miembros Prime. Quienes aún no estén suscritos pueden aprovechar el periodo de prueba gratuito por 30 días.

Esta edición limitada no solo celebra el regreso de la NBA, sino que ofrece una forma práctica, moderna y segura de integrar tecnología inteligente al hogar con un toque deportivo.

mrh