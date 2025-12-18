Lentes inteligentes de Meta llegan a México con innovaciones para todos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Meta amplía su oferta en México con nuevas versiones de sus lentes inteligentes en colaboración con Ray-Ban y Oakley.

Con un diseño atractivo y múltiples funciones, estos modelos prometen transformar la forma en que capturamos contenido y nos relacionamos con nuestro entorno, tanto en la vida diaria como en actividades deportivas.

Los lentes inteligentes Ray-Ban Meta, ahora en su segunda generación, han sido optimizados para ofrecer una experiencia más fluida. Con una batería mejorada que permite hasta ocho horas de uso mixto con una sola carga, este modelo incorpora una cámara capaz de grabar en resolución 3K Ultra HD. Además, la inclusión de nuevos modos como Hyperlapse y cámara lenta, amplía las posibilidades creativas de los usuarios sin necesidad de otros dispositivos.