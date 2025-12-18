Ciencia y Tecnología

Lentes inteligentes de Meta llegan a México con innovaciones para todos

Precios en México: Ray-Ban Meta desde $8,099 y Oakley Meta Vanguard desde $10,609
Lentes inteligentes de Meta llegan a México con innovaciones para todos
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Meta amplía su oferta en México con nuevas versiones de sus lentes inteligentes en colaboración con Ray-Ban y Oakley.

Con un diseño atractivo y múltiples funciones, estos modelos prometen transformar la forma en que capturamos contenido y nos relacionamos con nuestro entorno, tanto en la vida diaria como en actividades deportivas.

Los lentes inteligentes Ray-Ban Meta, ahora en su segunda generación, han sido optimizados para ofrecer una experiencia más fluida. Con una batería mejorada que permite hasta ocho horas de uso mixto con una sola carga, este modelo incorpora una cámara capaz de grabar en resolución 3K Ultra HD. Además, la inclusión de nuevos modos como Hyperlapse y cámara lenta, amplía las posibilidades creativas de los usuarios sin necesidad de otros dispositivos.

meta.com

Los Oakley Meta Vanguard están pensados para aquellos que practican deportes de alta intensidad. Con resistencia IP67 contra el polvo y el agua, estos lentes están equipados con una cámara de acción, audio de oído abierto y son compatibles con aplicaciones de fitness como Garmin y Strava. Por otro lado, los Oakley Meta HSTN buscan equilibrar el rendimiento deportivo con el uso cotidiano. Incorporan Meta AI, el asistente de inteligencia artificial, que puede proporcionar información en tiempo real sobre el entorno o las condiciones climáticas, lo que resulta útil tanto para atletas como para quienes prefieren un diseño versátil.

meta.com

Los Ray-Ban Meta (Gen 2) y los Oakley Meta están disponibles en México a través de tiendas como Sunglass Hut, Solaris y distribuidores autorizados. Los precios varían según el modelo y las características de las lentes.

Te puede interesar:
PlayStation y ANICORN presentan relojes con diseño icónico para su 30 Aniversario
Lentes inteligentes de Meta llegan a México con innovaciones para todos

RPO

lentes inteligentes
Meta AI

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com