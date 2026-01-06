LEGO lanza su primer bloque con IA en CES 2026: así funciona el Smart Brick

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El CES 2026 en Las Vegas fue el escenario donde LEGO sorprendió al mundo con el lanzamiento de su primer bloque inteligente: el Smart Brick, un avance que promete revolucionar el universo del juego interactivo.
La presentación fue encabezada por Dave Filoni, director creativo de Lucasfilm y mente detrás de The Mandalorian, quien mostró en vivo cómo un modelo del X-Wing Red Five realizaba maniobras de vuelo y respondía a comandos de voz gracias al nuevo bloque.
A diferencia de otros complementos como motores o luces, el Smart Brick integra inteligencia artificial (IA) y sensores avanzados que permiten a las construcciones reaccionar al entorno, identificar movimientos y ejecutar órdenes de voz.
Según el portal oficial de LEGO, estas son algunas de sus características más destacadas:
Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU): analiza la estructura del modelo en tiempo real.
Micrófono y altavoz integrados: reconoce comandos y emite sonidos dinámicos.
Sensores avanzados: giroscopio de seis ejes, acelerómetro y sensor de color en la base.
Carga inalámbrica: sin necesidad de cables.
El bloque es totalmente compatible con piezas LEGO desde 1958, lo que permite integrarlo en construcciones antiguas o nuevos sets.
Como parte del lanzamiento, LEGO y Lucasfilm anunciaron los primeros tres sets de Star Wars que integran esta tecnología:
Luke’s Red Five X-Wing (584 piezas): activa sonidos y diálogos con las minifiguras de Luke y Leia.
Precio estimado: $1,999 MXN.
Darth Vader’s TIE Fighter (473 piezas): responde con efectos de sonido clásicos al detectar la figura de Vader.
Precio estimado: $1,499 MXN.
Throne Room Duel & A-Wing (962 piezas): incluye dos Smart Bricks para recrear el combate entre Luke y Vader con efectos de sables y relámpagos.
Precio estimado: $3,599 MXN.
México ha sido identificado como mercado prioritario para el debut del nuevo ecosistema LEGO Smart Play. La compañía anunció que el Starter Pack y los sets estarán disponibles bajo el siguiente esquema:
Preventa nacional: Inicia el viernes 9 de enero de 2026 en la tienda oficial de LEGO México y tiendas certificadas.
Lanzamiento general: A partir del 1 de marzo de 2026 en puntos físicos.
Precio del Starter Pack: $3,599 MXN.
mrh