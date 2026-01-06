Ciencia y Tecnología

LEGO lanza su primer bloque con IA en CES 2026: así funciona el Smart Brick

LEGO
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El CES 2026 en Las Vegas fue el escenario donde LEGO sorprendió al mundo con el lanzamiento de su primer bloque inteligente: el Smart Brick, un avance que promete revolucionar el universo del juego interactivo.

La presentación fue encabezada por Dave Filoni, director creativo de Lucasfilm y mente detrás de The Mandalorian, quien mostró en vivo cómo un modelo del X-Wing Red Five realizaba maniobras de vuelo y respondía a comandos de voz gracias al nuevo bloque.

Un bloque que escucha, reacciona y aprende

A diferencia de otros complementos como motores o luces, el Smart Brick integra inteligencia artificial (IA) y sensores avanzados que permiten a las construcciones reaccionar al entorno, identificar movimientos y ejecutar órdenes de voz.

Según el portal oficial de LEGO, estas son algunas de sus características más destacadas:

  • Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU): analiza la estructura del modelo en tiempo real.

  • Micrófono y altavoz integrados: reconoce comandos y emite sonidos dinámicos.

  • Sensores avanzados: giroscopio de seis ejes, acelerómetro y sensor de color en la base.

  • Carga inalámbrica: sin necesidad de cables.

El bloque es totalmente compatible con piezas LEGO desde 1958, lo que permite integrarlo en construcciones antiguas o nuevos sets.

Star Wars: sets con vida propia

Como parte del lanzamiento, LEGO y Lucasfilm anunciaron los primeros tres sets de Star Wars que integran esta tecnología:

  • Luke’s Red Five X-Wing (584 piezas): activa sonidos y diálogos con las minifiguras de Luke y Leia.
    Precio estimado: $1,999 MXN.

  • Darth Vader’s TIE Fighter (473 piezas): responde con efectos de sonido clásicos al detectar la figura de Vader.
    Precio estimado: $1,499 MXN.

  • Throne Room Duel & A-Wing (962 piezas): incluye dos Smart Bricks para recrear el combate entre Luke y Vader con efectos de sables y relámpagos.
    Precio estimado: $3,599 MXN.

Preventa y disponibilidad en México

México ha sido identificado como mercado prioritario para el debut del nuevo ecosistema LEGO Smart Play. La compañía anunció que el Starter Pack y los sets estarán disponibles bajo el siguiente esquema:

  • Preventa nacional: Inicia el viernes 9 de enero de 2026 en la tienda oficial de LEGO México y tiendas certificadas.

  • Lanzamiento general: A partir del 1 de marzo de 2026 en puntos físicos.

  • Precio del Starter Pack: $3,599 MXN.

Smart Brick

