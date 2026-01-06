LEGO lanza su primer bloque con IA en CES 2026: así funciona el Smart Brick

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El CES 2026 en Las Vegas fue el escenario donde LEGO sorprendió al mundo con el lanzamiento de su primer bloque inteligente: el Smart Brick, un avance que promete revolucionar el universo del juego interactivo.

La presentación fue encabezada por Dave Filoni, director creativo de Lucasfilm y mente detrás de The Mandalorian, quien mostró en vivo cómo un modelo del X-Wing Red Five realizaba maniobras de vuelo y respondía a comandos de voz gracias al nuevo bloque.

Un bloque que escucha, reacciona y aprende

A diferencia de otros complementos como motores o luces, el Smart Brick integra inteligencia artificial (IA) y sensores avanzados que permiten a las construcciones reaccionar al entorno, identificar movimientos y ejecutar órdenes de voz.

Según el portal oficial de LEGO, estas son algunas de sus características más destacadas: