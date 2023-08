Las cajas de botín en videojuegos

México (MiMorelia.com).- En el mercado gaming hay muchas cosas que puedes comprar, skins, armas, personajes, comida, bebidas energéticas, etc. Sin embargo, aquí se analizarán las "loot boxes", las cuales son conocidas como cajas de botín en español. Estas cajas contienen artículos sorpresa relacionados al juego, por ejemplo, las cosas mencionadas más arriba.

Si eres un jugador de Fortnite, FIFA o Free Fire, ya debes conocer las loot boxes. ¿Te gustan?, ¿crees que tienen un equilibrio entre diversión y ética? Aquí conocerás lo que piensa la ley al respecto y el público gamer en general.

Por cierto, las cajas de botín usan elementos de los juegos de azar, por ejemplo, el juego de casino tragamonedas. Sobre ello también se hablará en este artículo, es decir, sobre la relación de las loot boxes con los juegos de azar.

La ética y la diversión de las loot boxes

Sin duda, estas cajas son éticas, tomando en cuenta que la ética es la filosofía moral que define qué es bueno o malo. Es decir, no hay nada de malo en las loot boxes, pues ellas, en primer lugar, no son obligatorias en la mayoría de juegos. No debes comprarlas obligatoriamente, mucho menos estás obligado a usar dinero real para disfrutarlas.

Por supuesto, debido a que hay tantos juegos en Internet, tal vez haya casos aislados de juegos en los que debes pagar obligatoriamente una caja de botín para poder jugar o subir de nivel. Entonces, debes investigar bien los juegos antes de depositar dinero real en ellos. De cualquier forma, en la mayoría de juegos famosos actuales encontrarás cajas de botín éticas y divertidas.

Sí, además de éticas son divertidas, ya que generan alegría y sentimientos de sorpresa a los jugadores cuando las abren. Además, las cajas de botín generan una gran satisfacción en el jugador si las obtienen a través de un sistema de puntos o créditos. En otras palabras, una loot box genera emociones saludables en los jugadores.

Las cajas de botín en partidas online

En los battle royal de disparos puedes ver las cajas de botín que caen aleatoriamente durante la partida. Por ejemplo, en juegos como PUBG y Fortnite caen del cielo, a través de un vehículo volador (avión, helicóptero, globo, etc.). Pero, ¿qué es lo que contienen? Mayormente, vienen con armas raras o legendarias, balas, miras de largo alcance, bebidas energéticas, trajes de camuflaje y armaduras.

Esta idea de que las cajas caigan en paracaídas desde el cielo también se puede ver en diversos títulos MMORPGs. También, a veces debes llegar a un punto específico del mapa para abrir la loot box, pero debes apresurarte, porque otros jugadores tal vez vayan por ella. Igualmente, existen cajas de botín bajo llave; una vez que consigas la llave podrás abrir esa puerta que está bloqueada.

Asimismo, algunas veces puedes obtener loot boxes en tu mochila dentro de cualquier partida. Sin embargo, esto depende del juego y de la temporada que se está celebrando. Por ejemplo, haces una misión especial dentro de la partida y te aparece una loot box en la mochila. Estas cajas de recompensas también pueden contener armas, accesorios, ropa, comida, etc.

Popularidad de las loot boxes en el mundo hispano

Actualmente, en el lenguaje gaming hispano los jugadores usan las frases: "voy a lootear" o "estoy looteando". Por supuesto, son palabras que no conseguirás en la Real Academia Española, pero, sinceramente, ya es tiempo de que aparezcan.

Jugadores de todas partes de España y diversos países de Latinoamérica utilizan estas frases, debido a que las cajas misteriosas son muy populares.

Semejanzas y diferencias entre cajas de botín e iGaming

El mundo iGaming ha influenciado en cierta medida a los grandes desarrolladores de videojuegos online. Algunos desarrolladores han visto el potencial de los juegos de azar en línea y, como consecuencia, ahora se pueden ver ruletas para obtener accesorios y personajes o cajas de botín.

Para disfrutar de las ruletas a veces debes usar dinero real y otras veces créditos gratis. Estos créditos se suelen conseguir jugando o, principalmente, pasando misiones en diversas partidas.

Esos son los distintos elementos que el gaming tradicional ha tomado del iGaming. Mientras tanto, siguen existiendo grandes diferencias entre ambos mundos de juego. Por ejemplo, una diferencia crucial es que los casinos online están dedicados 100% a las apuestas con dinero real.

En cambio, los juegos tradicionales solo usan algunos elementos del iGaming para generar diversión al público y cubrir gastos de mantenimiento de servidores, diseño de personajes, mapas, etc. ¿Ya conoces las cajas de botín en los juegos tradicionales? Entonces, ve ahora y pruébalas.

fgmm