Lanchas de la Marina chocan durante ensayo en Veracruz; no hay heridos [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente naval protagonizado por elementos de la Infantería de Marina de México fue captado en video este fin de semana en el Puerto de Veracruz, durante los ensayos previos al 204 aniversario de la Armada de México, que se celebrará el próximo 4 de octubre.

De acuerdo con imágenes difundidas por turistas que presenciaban el espectáculo, dos lanchas rápidas de la Marina colisionaron entre sí durante una maniobra de práctica, lo que provocó que una de ellas se impactara contra el muro del malecón.

El momento fue grabado por uno de los visitantes y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando reacciones por la fuerza del impacto y la aparente falla de coordinación durante el ejercicio táctico.

A pesar del fuerte golpe, no se reportaron personas lesionadas, ni entre el personal naval involucrado ni entre los civiles que se encontraban observando desde la zona turística del malecón.

Medios locales informaron que la Secretaría de Marina (Semar) ya inició una revisión interna para determinar las causas del accidente y reforzar los protocolos de seguridad en futuros ensayos, con el objetivo de evitar incidentes similares durante la ceremonia oficial.