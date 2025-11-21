La revolución de la IA habla español; Google lo confirma

En este marco, Google impulsó 120 mil becas en México, Colombia, Chile, Perú y Argentina enfocadas en IA y prompting (la técnica de instrucción para interactuar con modelos de lenguaje), lo que superó ampliamente las expectativas.

Los beneficios de la inteligencia artificial ya se extienden a la medicina, la gestión pública y la ciencia. La predicción de inundaciones con siete días de anticipación, la optimización del tráfico urbano para reducir emisiones o el análisis de imágenes médicas son solo algunos ejemplos.

Ante la falta de regulación formal en muchos países, la vicepresidenta de Google señaló la importancia de encontrar un equilibrio que no frene la innovación. Puso como ejemplo el modelo japonés, que considera favorable a la innovación tecnológica.

¿Crees que la Inteligencia Artificial representa una oportunidad real para que Hispanoamérica reduzca sus brechas de desigualdad?