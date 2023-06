La NASA habla por primera vez de la existencia de ovnis

Por su parte David Spergel, jefe del equipo investigador, acotó "el origen de los UAP sigue sin ser claro y tememos que muchos eventos de este tipo no están siendo reportados" y añadió que aunque haya mejores datos "no hay garantía de que cada avistamiento pueda ser explicado.

En tanto Nadia Drake, periodista y científica miembro del panel, señaló que no hay evidencia de que los UAP sean de origen extraterrestreya que, nuevamente, no hay datos necesarios para explicarlos por lo que no se puede llegar a una conclusión definitiva.

"No es nuestro trabajo definir la naturaleza, sino estudiarla de manera que la naturaleza se revele a nosotros sin importar cuán emocionante o decepcionante pueda ser esa realidad".

Cabe recordar que este grupo de estudio de los UAP se creó en junio del año pasado para tratar de avanzar en la comprensión científica de este fenómeno.

Se espera que a finales del próximo mes de julio, los investigadores presenten un informe más completo para guiar futuras investigaciones.