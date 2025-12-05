¡La Luna y Júpiter se unirán en el cielo! Así podrás ver esta conjunción celeste

🔭 ¿Cómo y cuándo verlo?

La cita es durante la noche del 7 de diciembre. Solo tendrás que mirar hacia el este, donde se verá la Luna brillante, y justo arriba a la derecha, Júpiter aparecerá como un punto resplandeciente. Este fenómeno será visible en todo México, incluyendo Morelia y gran parte de Michoacán, siempre que el cielo esté despejado.

La NASA recomienda mirar al cielo sin necesidad de telescopio, aunque con binoculares o telescopios pequeños se podrá observar con más detalle el planeta y, en algunos casos, sus lunas más grandes.

Este tipo de eventos son una oportunidad ideal para que familias, estudiantes y aficionados a la astronomía se conecten con el universo y observen la dinámica celeste desde sus propios hogares o en actividades al aire libre.

🌌 Contexto adicional:

Júpiter está a más de 600 millones de kilómetros de la Tierra, pero su enorme tamaño y reflejo del Sol lo hacen muy visible en el cielo nocturno.

Las conjunciones entre la Luna y planetas son frecuentes, pero esta destaca por la brillantez de ambos objetos y su cercanía visual.

No es un evento peligroso ni implica cambios físicos en el planeta; es un fenómeno puramente visual.

