¡La Luna y Júpiter se unirán en el cielo! Así podrás ver esta conjunción celeste

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 7 de diciembre, el cielo nocturno nos regalará un espectáculo astronómico especial: la conjunción entre la Luna y Júpiter, un fenómeno en el que ambos cuerpos celestes parecerán estar muy cerca uno del otro, aunque en realidad estén separados por cientos de millones de kilómetros.
Esta aparente proximidad, conocida como conjunción, ocurre cuando dos objetos en el cielo se alinean desde nuestra perspectiva en la Tierra. En esta ocasión, será Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, quien acompañará a la Luna en una vista impresionante que podrá apreciarse a simple vista.
La cita es durante la noche del 7 de diciembre. Solo tendrás que mirar hacia el este, donde se verá la Luna brillante, y justo arriba a la derecha, Júpiter aparecerá como un punto resplandeciente. Este fenómeno será visible en todo México, incluyendo Morelia y gran parte de Michoacán, siempre que el cielo esté despejado.
La NASA recomienda mirar al cielo sin necesidad de telescopio, aunque con binoculares o telescopios pequeños se podrá observar con más detalle el planeta y, en algunos casos, sus lunas más grandes.
Este tipo de eventos son una oportunidad ideal para que familias, estudiantes y aficionados a la astronomía se conecten con el universo y observen la dinámica celeste desde sus propios hogares o en actividades al aire libre.
Júpiter está a más de 600 millones de kilómetros de la Tierra, pero su enorme tamaño y reflejo del Sol lo hacen muy visible en el cielo nocturno.
Las conjunciones entre la Luna y planetas son frecuentes, pero esta destaca por la brillantez de ambos objetos y su cercanía visual.
No es un evento peligroso ni implica cambios físicos en el planeta; es un fenómeno puramente visual.
