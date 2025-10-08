La inteligencia artificial no solo crea; también inventa y destruye

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La inteligencia artificial (IA), creada para potenciar la creatividad humana, se ha convertido en el arma que amenaza con silenciarla. En la actualidad, casi la mitad del tráfico en Internet proviene de bots, muchos de ellos diseñados con fines destructivos: manipular conversaciones, difundir desinformación o inflar cifras de audiencia en plataformas que viven de la atención.

La red, alguna vez símbolo del conocimiento compartido, enfrenta su peor crisis de autenticidad. Hoy, la basura generada por IA invade cada rincón: reseñas falsas, libros reescritos sin alma, música sintética y videos automatizados que imitan el trabajo humano. Las plataformas están inundadas de contenidos carentes de valor, diseñados únicamente para capturar clics y datos.

Pero lo más grave es lo invisible: el robo silencioso del ingenio humano. Cada dibujo, cada comentario, cada video original publicado en línea puede haber sido utilizado para entrenar modelos de IA sin autorización ni reconocimiento.