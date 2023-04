La calidad del juego y el sonido: características de los auriculares Razer Kaira Pro Hyperspeed para PlayStation 5

Las generaciones de consolas no paran de avanzar. Junto a ellas, mejora la calidad de los videojuegos, los gráficos y la tecnología en general. Sin embargo, existe un aspecto del que no siempre se habla en el ámbito del gaming y que no puede quedarse atrás del resto de los componentes. Se trata del sonido, rubro que se encuentra a la vanguardia en modelos como los auriculares Razer Kaira Pro Hyperspeed.

Descubre todos los aspectos técnicos de los flamantes auriculares de Razer, así como si vale el esfuerzo de adquirirlos y dónde se los puede utilizar.

¿Qué son los auriculares Razer Kaira Pro Hyperspeed?

«Sentir lo que oyes mientras disfrutas tus sesiones de juego». Así define la marca Razer a su nueva gama de modelos. Con la tecnología de los Razer Kaira Pro Hyperspeed es posible tener una experiencia integradora en los videojuegos, y sentir reacciones táctiles que complementan la excelente calidad de sonido.

Razer viene posicionándose como una marca de vanguardia en lo que respecta al sonido gamer. Hace un tiempo que dejó encantados a los usuarios con su gama Kaira y Kaira Pro, muy utilizados tanto en PlayStation como en Xbox y en PC.

Sin embargo, con la nueva generación de consolas, en especial la Nintendo Switch y la PlayStation 5, Razer decidió no perder terreno y lanzar nuevos modelos acordes al avance tecnológico. Se trata de la gama Hyperspeed, compuesta por los siguientes ejemplares:

Raizer Kaira X . Modelo de gama media, con cable. Precio oficial: 69,99 euros.

Razer Kaira Hyperspeed . Modelo base de la serie, con conexión inalámbrica ultra veloz. Precio oficial: 159,99 euros.

Razer Hammerhead Hyperspeed . Modelo intraural o in-ear de la gama. Precio oficial: 179,99 euros.

Razer Kaira Pro Hyperspeed. Modelo de alta gama. Incorpora tecnología de sensibilidad táctil que acompaña al sonido. Precio oficial: 239,99 euros.

Características principales de los auriculares Razer Kaira Pro Hyperspeed: descubre la calidad de juego y sonido

Como se puede apreciar en el listado de lanzamientos que realizó la marca hacia finales del 2022, analizaremos el modelo más completo de los Razer Kaira. Con todos los componentes de las gamas anteriores, junto a la aplicación de nuevas tecnologías sensitivas, Razer consiguió unos auriculares que van acordes a la experiencia inmersiva de las nuevas generaciones de consolas.

Veamos sus características más destacables.

Diseño acorde a PS5

Los Razer Kaira Pro Hyperspeed, así como todos los ejemplares de la línea, cuentan con licencia oficial de Sony PlayStation. Para alinearse con la nueva PS5, el propio diseño del auricular posee el mismo color blanco con retazos azules en las luces y en los detalles. Hasta lleva grabado el logo de la consola.

Sin embargo, esto no significa que sean únicamente compatibles con PlayStation, ya que su avanzada tecnología Bluetooth permite vincularlos con otras consolas y dispositivos. El diseño de este modelo cuenta con almohadillas acolchadas hechas en espuma, las cuales aportan una gran comodidad al oído. Además, incluyen un acabado en tela transpirable que, además del confort, garantiza frescura y aislamiento sonoro.

Sonido potente y envolvente

La PlayStation 5 incorpora una nueva tecnología que no poseían sus predecesoras. Se trata del sistema conocido como Tempest Engine, un equipamiento de audio que habilita la reproducción multicanal del sonido. Esta tecnología debe estar acompañada por unos audífonos acordes, con el fin de lograr una experiencia de juego completa e integradora.

En este sentido, los Razer Kaira Pro Hyperspeed son la mejor opción del mercado, ya que cuentan con una potencia acústica garantizada por sus diafragmas de titanio de 50 milímetros llamados Razer TriForce. La calidad del sonido se identifica en la claridad y la nitidez, además de la versatilidad para el sonido de graves, medios y agudos.

Velocidad inalámbrica

La línea Hyperspeed de Razer, como su nombre sugiere, se destaca por su rápida conexión inalámbrica. La misma es proporcionada por 2.4 GHz de potencia, lo que garantiza una baja latencia y un nulo retraso entre lo que sucede dentro del juego y el sonido que llega a los oídos. Un vínculo rápido y fluido con los diferentes dispositivos de Bluetooth es posible mediante el botón SmartSwitch, el cual ajusta la latencia hasta conseguir un desempeño óptimo.

Tecnología háptica

Se denomina háptica a la tecnología que permite incluir la experiencia del tacto mediante vibraciones y diferentes movimientos. Una de las características que hacen únicos a los Razer Kaira Pro Hyperspeed es la vibración que produce el auricular durante la reproducción del sonido.

Nombrada como Razer Hypersense, esta tecnología logra una coordinación perfecta, ya que el tacto acompaña a la música y los ruidos para conseguir una experiencia inmersiva durante juegos y películas. Para quienes prefieren una menor intensidad de esta opción, es posible regularla o desactivarla con el mando. Además, con la aplicación Razer Audio se puede modificar la intensidad del tacto, de las luces y el volumen general.

Micrófono de los auriculares Razer Kaira Pro Hyperspeed

Para tener conversaciones con fluidez y calidad, este modelo incluye micrófono híbrido. Es decir, uno interno, dedicado a las llamadas de voz, y uno externo, llamado supercardioide Razer Hyperclear. Cuando se activa este último, el cual posee la opción de desmontarse, el micrófono interno funciona como cancelador de ruido ambiente.

Batería de larga duración

Estos auriculares permiten un tiempo ininterrumpido de 30 horas de juego, siempre y cuando tengan sus funciones complementarias al mínimo. Es decir, desactivando la experiencia táctil y las luces que genera la iluminación Chroma. Con todas las funciones activadas, la duración se reduce a 11 horas, lo cual continúa siendo una gran cantidad de tiempo para un dispositivo de este tipo.

Compatibilidades

Si bien esta línea de auriculares lleva la licencia oficial de Sony PlayStation, su conectividad inalámbrica permite el uso en diferentes dispositivos. Esto incluye a la Nintendo Switch y a computadoras tanto de escritorio como notebooks.

Por lo tanto, no solo se puede tener una experiencia completa en juegos de aventura, deportes o acción, sino también en diferentes actividades como ver películas o jugar en casinos online. Está claro que contar con un buen proveedor de sonido es fundamental para la inmersión en plataformas colaborativas. En especial si se tienen conversaciones permanentes con otros jugadores.

Sin embargo, cuando se practica en las plataformas de azar, también es importante escuchar con atención las declaraciones de un crupier o los sonidos de otros competidores en una mesa de póker. Existen numerosas opciones para probar en un casino con bono sin deposito , es decir, con beneficios de giros gratis o pruebas en alguna tragamonedas sin necesidad de realizar un depósito previo.

Características técnicas de los auriculares Razer Kaira Pro Hyperspeed

Además de todos los componentes destacados, estos auriculares poseen un catálogo de características que los colocan en la cima del sonido gamer.

Tipo de auricular . Circumaural.

Peso . 365 gramos.

Sensibilidad . 108 dB.

Impedancia . 32 Ohms.

Frecuencia de auricular . 20 a 2000 Hz.

Frecuencia de micrófono . 100 a 10000 Hz.

Tiempo de recarga . 3 horas.

Receptor inalámbrico. USB Tipo C.

Tabla comparativa de modelos Razer

Para comprender el avance en la calidad de los Razer Kaira Pro Hyperspeed, veamos una comparativa de prestaciones con modelos previos.