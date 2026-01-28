James Webb detecta galaxia formada 280 millones de años tras el Big Bang

Este descubrimiento está obligando a replantear las ideas sobre cómo se formaron las primeras estrellas y galaxias. Una de las pistas más intrigantes es la abundancia inusual de nitrógeno, un elemento que normalmente requiere varias generaciones de estrellas para acumularse, algo que no debería haber ocurrido tan pronto en la historia del universo.

Los científicos plantean que el universo primitivo pudo haber albergado estrellas supermasivas, capaces de producir grandes cantidades de nitrógeno en poco tiempo, bajo condiciones extremas que ya no existen en el cosmos actual.

Además, MoM-z14 muestra señales de haber contribuido a un momento clave de la historia cósmica: la reionización, cuando las primeras estrellas comenzaron a despejar la densa niebla de hidrógeno que impedía que la luz viajara libremente por el universo. Este proceso permitió que la radiación alcanzara el espacio profundo y, miles de millones de años después, los instrumentos del Webb.

El descubrimiento se suma a otros hallazgos sorprendentes del telescopio, como la galaxia GN-z11, detectada inicialmente por el Hubble, y confirma que el universo temprano fue mucho más dinámico, brillante y complejo de lo que se pensaba.

Con futuros observatorios como el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, los astrónomos esperan identificar miles de galaxias primitivas, lo que permitirá entender con mayor precisión cómo nació y evolucionó el universo.

