iPhone ya permite enviar mensajes sin Internet en México: así funciona la tecnología satelital

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Apple marcó un cambio relevante en la conectividad móvil al habilitar en México, desde 2025, la función de envío de mensajes de texto vía satélite en iPhone, pensada para situaciones en las que no existe conexión a Internet, Wi-Fi ni señal celular.

Integrada directamente en el sistema operativo, esta herramienta permite mantener comunicación básica en escenarios críticos y está disponible en iPhone 14, 15 y 16 que cuenten con iOS 18 o una versión superior.

De acuerdo con información de soporte de Apple, la función está diseñada para enviar textos cortos cuando no hay cobertura tradicional. Entre sus usos principales se encuentran avisar que una persona llegó bien a su destino, pedir ayuda en caso de emergencia o mantener un contacto mínimo en zonas remotas. La compañía aclara que no sustituye el uso cotidiano de aplicaciones de mensajería, pero sí funciona como un respaldo vital.

En México, el servicio opera a través de la red satelital de Globalstar y solo permite el envío de texto plano, como mensajes breves, emojis o Tapbacks. No es compatible con fotos, videos, mensajes en grupo ni llamadas, y requiere que el usuario tenga vista despejada al cielo para lograr la conexión.

Para utilizar esta función no se necesitan configuraciones complejas. Apple recomienda activar previamente iMessage desde Ajustes, así como probar la demostración de conexión satelital incluida en el sistema, la cual guía al usuario sin costo. También es posible configurar contactos de emergencia desde la app Salud para compartir ubicación o mensajes de forma automática si la situación lo requiere.

Cuando el iPhone detecta la ausencia total de señal, la app Mensajes ofrece la opción de “Mensajes vía satélite” y muestra instrucciones en pantalla para orientar el dispositivo hacia el cielo. En condiciones ideales, el envío puede tardar alrededor de 30 segundos, aunque obstáculos como árboles o montañas pueden retrasar la transmisión.

Apple señaló que esta tecnología mantiene el cifrado de extremo a extremo en iMessage y que la ubicación del usuario solo se comparte si este lo autoriza, reforzando el enfoque de privacidad y seguridad que caracteriza a la marca.

mrh