iPhone Air 2 llegaría en 2026 con nueva cámara y mejoras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar del bajo rendimiento en ventas y las múltiples críticas que recibió el primer modelo, nuevos reportes indican que Apple sí lanzará el iPhone Air 2 en 2026, buscando redimirse con mejoras clave en el diseño y el rendimiento del equipo.

De acuerdo con información del insider chino Fixed Focus Digital, la compañía de Cupertino ya prepara el nuevo modelo para presentarlo en septiembre de 2026, durante su tradicional conferencia anual, donde suele revelar las nuevas versiones de sus teléfonos inteligentes.

Uno de los puntos más criticados del iPhone Air original fue su limitada configuración, con solo una cámara trasera y una batería que no cumplió con las expectativas. Aunque el diseño ultradelgado fue bien recibido, muchos usuarios consideraron que el equipo no justificaba su precio elevado.