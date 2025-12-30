iPhone Air 2 llegaría en 2026 con nueva cámara y mejoras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar del bajo rendimiento en ventas y las múltiples críticas que recibió el primer modelo, nuevos reportes indican que Apple sí lanzará el iPhone Air 2 en 2026, buscando redimirse con mejoras clave en el diseño y el rendimiento del equipo.
De acuerdo con información del insider chino Fixed Focus Digital, la compañía de Cupertino ya prepara el nuevo modelo para presentarlo en septiembre de 2026, durante su tradicional conferencia anual, donde suele revelar las nuevas versiones de sus teléfonos inteligentes.
Uno de los puntos más criticados del iPhone Air original fue su limitada configuración, con solo una cámara trasera y una batería que no cumplió con las expectativas. Aunque el diseño ultradelgado fue bien recibido, muchos usuarios consideraron que el equipo no justificaba su precio elevado.
Ahora, según los nuevos reportes, el iPhone Air 2 contaría con una segunda cámara trasera, lo que podría resolver una de las principales quejas del modelo anterior.
Hasta el momento, no se han revelado detalles técnicos ni el precio oficial, aunque se espera que en los próximos meses surjan filtraciones adicionales o información directa de Apple.
El iPhone Air generó gran expectativa antes de su lanzamiento, pero tras su salida al mercado, las reseñas señalaron que su relación costo-beneficio era poco favorable. Su precio fue considerado excesivo en comparación con otras opciones disponibles, lo que afectó su recepción en el mercado global.
Pese a este panorama, Apple habría decidido mantener la línea Air con un nuevo modelo, lo que demostraría su confianza en corregir el rumbo y competir en un segmento que busca teléfonos ligeros, pero funcionales.
mrh