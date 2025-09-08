iPhone 17, iOS 26 y más: Apple revela sus cartas este martes

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Este martes 9 de septiembre, la compañía tecnológica Apple llevará a cabo uno de los eventos más esperados del año: la presentación oficial del nuevo iPhone 17, junto con una serie de actualizaciones y lanzamientos que consolidarán su ecosistema de productos.
La transmisión comenzará a las 10:00 horas (PST) desde California, lo que equivale a las 11:00 horas en Ciudad de México. El evento podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de Apple y en su página oficial, con subtítulos en varios idiomas y cobertura en medios especializados como La Manzana Mordida.
Además del nuevo iPhone, se espera la llegada de iOS 26, así como novedades para iPad, Mac, Apple Watch y nuevos accesorios inteligentes, con lo que Apple busca mantenerse a la vanguardia del mercado.
Según analistas, el iPhone 17 podría incluir mejoras en cámara, rendimiento y conectividad, haciendo énfasis en herramientas de inteligencia artificial, duración de batería y funciones inéditas de integración entre dispositivos.
Apple también es conocida por sus sorpresas de última hora, por lo que se recomienda a los usuarios estar atentos desde el inicio de la transmisión para no perder ningún detalle.
