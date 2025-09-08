Ciencia y Tecnología

iPhone 17, iOS 26 y más: Apple revela sus cartas este martes

Entre rumores y expectativas, el iPhone 17 busca convertirse en el nuevo referente del mercado móvil global
iPhone 17, iOS 26 y más: Apple revela sus cartas este martes
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Este martes 9 de septiembre, la compañía tecnológica Apple llevará a cabo uno de los eventos más esperados del año: la presentación oficial del nuevo iPhone 17, junto con una serie de actualizaciones y lanzamientos que consolidarán su ecosistema de productos.

La transmisión comenzará a las 10:00 horas (PST) desde California, lo que equivale a las 11:00 horas en Ciudad de México. El evento podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de Apple y en su página oficial, con subtítulos en varios idiomas y cobertura en medios especializados como La Manzana Mordida.

Además del nuevo iPhone, se espera la llegada de iOS 26, así como novedades para iPad, Mac, Apple Watch y nuevos accesorios inteligentes, con lo que Apple busca mantenerse a la vanguardia del mercado.

Según analistas, el iPhone 17 podría incluir mejoras en cámara, rendimiento y conectividad, haciendo énfasis en herramientas de inteligencia artificial, duración de batería y funciones inéditas de integración entre dispositivos.

Apple también es conocida por sus sorpresas de última hora, por lo que se recomienda a los usuarios estar atentos desde el inicio de la transmisión para no perder ningún detalle.

agm

Apple
inteligencia artificial
iPhone 17
Presentación global

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com