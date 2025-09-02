Internet barato en México; esta es la mejor opción en 2025

Telmex: Internet más telefonía desde $389 al mes

Telmex, propiedad de Grupo Carso, ofrece un plan básico con 80 Mbps de navegación por $389 mensuales, incluyendo línea telefónica con llamadas ilimitadas. También brinda seis meses de Netflix, acceso a Claro Video, Claro Drive y antivirus gratuito.

Totalplay: Más megas, más entretenimiento

Totalplay, del Grupo Salinas, ofrece 100 Mbps y TV desde $600 al mes, con promoción de $350 el primer mes.

Izzi: Más megas en el paquete más barato

Izzi, parte de Grupo Televisa, tiene uno de los planes más agresivos en precio/velocidad: 120 Mbps más telefonía fija por $369 al mes (durante tres meses). Este plan incluye suscripciones a ViX Premium y Skeelo.

CFE Internet: Alternativa móvil sin instalación

Aunque su conexión es inalámbrica y no fija, la CFE ofrece un dispositivo MIFI por $1,145, que incluye el equipo más 5 GB de navegación por 30 días, con redes sociales ilimitadas (Facebook, WhatsApp, Instagram, etc.).

Las recargas van desde 5 GB hasta 100 GB por $995 al mes. Este servicio es útil en zonas rurales o sin acceso a cableado tradicional.