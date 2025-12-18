¡Increíble! Hubble captura impactante choque de asteroides en estrella cercana [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Una increíble observación del Telescopio Hubble de la NASA ha dejado a los científicos boquiabiertos! Por primera vez, han visto directamente cómo los asteroides chocan entre sí en un sistema cercano, algo que los investigadores creen que ocurrió también en los primeros días de nuestro propio Sistema Solar.

Este fascinante descubrimiento se hizo alrededor de la estrella Fomalhaut, ubicada a 25 años luz de la Tierra. Fomalhaut es una de las estrellas más brillantes en el cielo y está rodeada por nubes de polvo y escombros que podrían estar formándose como un sistema planetario, similar al nuestro.

¿Qué está pasando en Fomalhaut?

Los científicos han observado que dos enormes nubes de escombros, llamadas CS1 y CS2, están chocando y generando una especie de "luz" que parece ser el resultado de planetesimales (cuerpos rocosos) colisionando entre sí. Este tipo de colisiones sucedieron en los primeros días de nuestro Sistema Solar, cuando asteroides y cometas chocaban y lanzaban escombros hacia los planetas. Ahora, gracias al Hubble, los astrónomos han logrado capturar este fenómeno en otro sistema cercano.

¿Por qué es tan importante este hallazgo?

Este descubrimiento es clave para entender cómo se forman los planetas. Si los planetesimales continúan chocando, podrían eventualmente formar planetas, algo que ya sucedió en nuestro propio Sistema Solar. También, esta observación ayudará a los científicos a aprender más sobre la composición y los materiales de estos sistemas lejanos.