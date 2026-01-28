Imágenes impresionantes: así se ve la tormenta invernal desde el espacio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A finales de este mes de enero de 2026, una fuerte tormenta invernal ha dejado su huella sobre el interior y este de los Estados Unidos hasta Nueva Inglaterra, con condiciones meteorológicas extremas que incluyen bajas temperaturas, hielos peligrosos y nevadas intensas.

La tormenta ha provocado graves afectaciones como derrumbes de líneas eléctricas, cierre de escuelas y riesgos elevados de viaje.

Tormenta Extensa Cubriendo el Territorio

La potente tormenta cubrió una vasta región desde el suroeste de EE. UU. hasta Nueva Inglaterra. Según informes, el 26 de enero el satélite Suomi observó una gran franja de nieve que se extendía por buena parte del país, confirmando las alarmantes condiciones del clima.

La nieve alcanzó 12 pulgadas (30 cm) en áreas de Oklahoma, mientras que se registraron acumulaciones mayores de hasta 20 pulgadas (50 cm) en varias partes del noreste y la región de Nueva Inglaterra.

Impacto en Ciudades y Regiones

En ciudades como St. Louis, Missouri, la nieve acumulada superó las 5.1 pulgadas el 24 de enero. Mientras tanto, en Pittsburgh, Pennsylvania, el 25 de enero, la tormenta dejó 11.2 pulgadas de nieve. En algunas zonas del norte de Texas, la nieve y el hielo formaron una combinación rara y peligrosa.