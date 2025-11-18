¡Hytale revive! Hypixel recompra el proyecto y anuncia acceso anticipado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Hytale ha sido salvado! El fundador de Hypixel, Simon Collins-Laflamme, anunció la adquisición total del proyecto a Riot Games, marcando el regreso del equipo original y una nueva etapa para este ambicioso videojuego.
El anuncio se dio a conocer este 17 de noviembre de 2025 a través de una publicación oficial, donde se detalló que más de 30 desarrolladores han sido recontratados para retomar la visión original del juego. “Somos totalmente independientes y estamos personalmente comprometidos con la financiación de Hytale durante los próximos 10 años”, señaló Collins-Laflamme.
En junio de 2025, se había anunciado el cierre de Hypixel Studios y la cancelación del desarrollo de Hytale. Sin embargo, la reacción de la comunidad motivó al equipo original a intervenir. A pesar de no estar involucrados desde 2020, realizaron una oferta a Riot Games, asumiendo riesgos significativos sin conocer el estado completo del proyecto.
El resultado: Hypixel recuperó el 100% de la propiedad del juego y decidió volver al motor gráfico original, utilizado en los primeros tráilers y publicaciones.
Acceso anticipado: Se anunciará en los próximos días.
Plataforma inicial: Windows (Linux/Mac en prueba; otras plataformas más adelante).
Precio: Por definir.
Contenido inicial: Modos Exploración, Creativo y herramientas de modificación.
A largo plazo: Se integrarán los modos Aventura y Minijuegos, actualmente en desarrollo.
Durante el acceso anticipado se espera que haya errores técnicos, contenido incompleto y actualizaciones frecuentes. “Sabemos el riesgo que supone lanzar un producto inacabado […] pero es un riesgo que debemos correr”, declaró el equipo.
Hypixel destacó que la participación de la comunidad será clave en esta etapa. Se alentará a los jugadores a reportar errores, crear contenido, desarrollar mods y compartir sus experiencias. Además, prometen liberar el código fuente del servidor en los próximos meses.
“Sin riesgo, no hay Hytale”, fue la frase que resumió el espíritu del proyecto.
BCT