Ciencia y Tecnología

¡Hytale revive! Hypixel recompra el proyecto y anuncia acceso anticipado

¡Hytale revive! Hypixel recompra el proyecto y anuncia acceso anticipado
hytale.com
Brenda Cedillo
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Hytale ha sido salvado! El fundador de Hypixel, Simon Collins-Laflamme, anunció la adquisición total del proyecto a Riot Games, marcando el regreso del equipo original y una nueva etapa para este ambicioso videojuego.

El anuncio se dio a conocer este 17 de noviembre de 2025 a través de una publicación oficial, donde se detalló que más de 30 desarrolladores han sido recontratados para retomar la visión original del juego. “Somos totalmente independientes y estamos personalmente comprometidos con la financiación de Hytale durante los próximos 10 años”, señaló Collins-Laflamme.

En junio de 2025, se había anunciado el cierre de Hypixel Studios y la cancelación del desarrollo de Hytale. Sin embargo, la reacción de la comunidad motivó al equipo original a intervenir. A pesar de no estar involucrados desde 2020, realizaron una oferta a Riot Games, asumiendo riesgos significativos sin conocer el estado completo del proyecto.

El resultado: Hypixel recuperó el 100% de la propiedad del juego y decidió volver al motor gráfico original, utilizado en los primeros tráilers y publicaciones.

¿Qué esperar del nuevo Hytale?

  • Acceso anticipado: Se anunciará en los próximos días.

  • Plataforma inicial: Windows (Linux/Mac en prueba; otras plataformas más adelante).

  • Precio: Por definir.

  • Contenido inicial: Modos Exploración, Creativo y herramientas de modificación.

  • A largo plazo: Se integrarán los modos Aventura y Minijuegos, actualmente en desarrollo.

Durante el acceso anticipado se espera que haya errores técnicos, contenido incompleto y actualizaciones frecuentes. “Sabemos el riesgo que supone lanzar un producto inacabado […] pero es un riesgo que debemos correr”, declaró el equipo.

Hypixel destacó que la participación de la comunidad será clave en esta etapa. Se alentará a los jugadores a reportar errores, crear contenido, desarrollar mods y compartir sus experiencias. Además, prometen liberar el código fuente del servidor en los próximos meses.

“Sin riesgo, no hay Hytale”, fue la frase que resumió el espíritu del proyecto.

BCT

Acceso Anticipado
Hytale
Hypixel

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com