¡Hytale revive! Hypixel recompra el proyecto y anuncia acceso anticipado

En junio de 2025, se había anunciado el cierre de Hypixel Studios y la cancelación del desarrollo de Hytale. Sin embargo, la reacción de la comunidad motivó al equipo original a intervenir. A pesar de no estar involucrados desde 2020, realizaron una oferta a Riot Games, asumiendo riesgos significativos sin conocer el estado completo del proyecto.

El resultado: Hypixel recuperó el 100% de la propiedad del juego y decidió volver al motor gráfico original, utilizado en los primeros tráilers y publicaciones.

¿Qué esperar del nuevo Hytale?

Acceso anticipado: Se anunciará en los próximos días.

Plataforma inicial: Windows (Linux/Mac en prueba; otras plataformas más adelante).

Precio: Por definir.

Contenido inicial: Modos Exploración, Creativo y herramientas de modificación.

A largo plazo: Se integrarán los modos Aventura y Minijuegos, actualmente en desarrollo.

Durante el acceso anticipado se espera que haya errores técnicos, contenido incompleto y actualizaciones frecuentes. “Sabemos el riesgo que supone lanzar un producto inacabado […] pero es un riesgo que debemos correr”, declaró el equipo.

Hypixel destacó que la participación de la comunidad será clave en esta etapa. Se alentará a los jugadores a reportar errores, crear contenido, desarrollar mods y compartir sus experiencias. Además, prometen liberar el código fuente del servidor en los próximos meses.

“Sin riesgo, no hay Hytale”, fue la frase que resumió el espíritu del proyecto.

