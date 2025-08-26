Ciencia y Tecnología

HyperOS 3 no llegará a estos modelos de Xiaomi: esta es la lista

HyperOS 3 no llegará a estos modelos de Xiaomi: esta es la lista
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El lanzamiento de HyperOS 3 está cada vez más cerca y, aunque promete mejoras en rendimiento y seguridad, no todos los celulares Xiaomi podrán actualizarse. La marca confirmó que al menos 17 modelos, principalmente de las gamas Redmi y POCO, quedarán fuera de esta nueva versión.

De acuerdo con el anuncio de Xiaomi, estos son los equipos que no recibirán HyperOS 3:

  • Xiaomi Mi 11

  • Xiaomi Mi 11 Ultra

  • Xiaomi Mi 11i

  • Xiaomi 11 Lite 5G NE

  • Redmi Note 12

  • Redmi Note 12 5G

  • Redmi Note 12 Pro

  • Redmi Note 12 Pro+ 5G

  • Redmi Note 12s

  • Redmi K50

  • Redmi K50 Gaming Edition

  • Redmi K50 Pro

  • POCO M5

  • POCO M5s

  • POCO X5

  • POCO X5 5G

  • POCO X5 Pro

La compañía explicó que la arquitectura de hardware de estos dispositivos no soporta el nuevo sistema operativo. Esto significa que, aunque podrán seguir funcionando con HyperOS 2, no recibirán las mejoras ni parches de seguridad futuros.

Aunque los equipos seguirán siendo utilizables en el corto plazo, están un paso más cerca de ser descontinuados. Xiaomi no ha anunciado el fin del soporte para HyperOS 2, pero es probable que progresivamente deje de actualizarse.

Por ello, especialistas recomiendan que quienes tengan uno de estos modelos comiencen a considerar un cambio de equipo, especialmente si buscan mantener compatibilidad con las nuevas aplicaciones y mejoras de seguridad.

