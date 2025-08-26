HyperOS 3 no llegará a estos modelos de Xiaomi: esta es la lista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El lanzamiento de HyperOS 3 está cada vez más cerca y, aunque promete mejoras en rendimiento y seguridad, no todos los celulares Xiaomi podrán actualizarse. La marca confirmó que al menos 17 modelos, principalmente de las gamas Redmi y POCO, quedarán fuera de esta nueva versión.
De acuerdo con el anuncio de Xiaomi, estos son los equipos que no recibirán HyperOS 3:
Xiaomi Mi 11
Xiaomi Mi 11 Ultra
Xiaomi Mi 11i
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Redmi Note 12
Redmi Note 12 5G
Redmi Note 12 Pro
Redmi Note 12 Pro+ 5G
Redmi Note 12s
Redmi K50
Redmi K50 Gaming Edition
Redmi K50 Pro
POCO M5
POCO M5s
POCO X5
POCO X5 5G
POCO X5 Pro
La compañía explicó que la arquitectura de hardware de estos dispositivos no soporta el nuevo sistema operativo. Esto significa que, aunque podrán seguir funcionando con HyperOS 2, no recibirán las mejoras ni parches de seguridad futuros.
Aunque los equipos seguirán siendo utilizables en el corto plazo, están un paso más cerca de ser descontinuados. Xiaomi no ha anunciado el fin del soporte para HyperOS 2, pero es probable que progresivamente deje de actualizarse.
Por ello, especialistas recomiendan que quienes tengan uno de estos modelos comiencen a considerar un cambio de equipo, especialmente si buscan mantener compatibilidad con las nuevas aplicaciones y mejoras de seguridad.
mrh