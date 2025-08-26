HyperOS 3 no llegará a estos modelos de Xiaomi: esta es la lista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El lanzamiento de HyperOS 3 está cada vez más cerca y, aunque promete mejoras en rendimiento y seguridad, no todos los celulares Xiaomi podrán actualizarse. La marca confirmó que al menos 17 modelos, principalmente de las gamas Redmi y POCO, quedarán fuera de esta nueva versión.

De acuerdo con el anuncio de Xiaomi, estos son los equipos que no recibirán HyperOS 3:

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi Note 12

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12s

Redmi K50

Redmi K50 Gaming Edition

Redmi K50 Pro

POCO M5

POCO M5s

POCO X5

POCO X5 5G

POCO X5 Pro

La compañía explicó que la arquitectura de hardware de estos dispositivos no soporta el nuevo sistema operativo. Esto significa que, aunque podrán seguir funcionando con HyperOS 2, no recibirán las mejoras ni parches de seguridad futuros.

Aunque los equipos seguirán siendo utilizables en el corto plazo, están un paso más cerca de ser descontinuados. Xiaomi no ha anunciado el fin del soporte para HyperOS 2, pero es probable que progresivamente deje de actualizarse.