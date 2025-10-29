Huracanes fuera de control: proponen categoría 6 para alertas más precisas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el devastador impacto del huracán Melissa en Jamaica, especialistas han reactivado el debate sobre la necesidad de incorporar una categoría 6 en la escala Saffir-Simpson, ante la creciente intensidad de los fenómenos ciclónicos provocada por el cambio climático.
Actualmente, la categoría 5 es el nivel más alto en la escala que clasifica a los huracanes según la velocidad de sus vientos. Sin embargo, expertos advierten que esta clasificación podría estar quedando obsoleta ante huracanes que superan los niveles de destrucción previstos para esa categoría.
De acuerdo con Katharine Hayhoe, jefa científica de The Nature Conservancy, el calentamiento global ha provocado que los océanos absorban hasta el 90% del calor adicional generado por las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que a su vez alimenta con mayor energía a los huracanes, tifones y ciclones.
“Los huracanes se alimentan de aguas cálidas, y con océanos más calientes, los fenómenos se intensifican con mayor rapidez”, explicó en entrevista con la agencia EFE.
Hayhoe advirtió que, aunque la cantidad de tormentas tropicales no ha aumentado, sí lo ha hecho su intensidad, con más ciclones alcanzando las categorías 3, 4 y 5, lo que ha incrementado los daños humanos, sociales y económicos en los últimos años.
Especialistas consideran que incorporar una nueva categoría en la escala ayudaría a mejorar la precisión de las alertas, los planes de evacuación y la preparación de infraestructuras, evitando subestimar la amenaza real que representan los ciclones más extremos.
Además, subrayan que la velocidad de intensificación de estos fenómenos también se ha elevado, lo que reduce el tiempo de respuesta de autoridades y poblaciones.
“Una categoría más precisa puede salvar vidas”, enfatizó Hayhoe, quien también hizo un llamado urgente a reducir las emisiones contaminantes para evitar que los huracanes se vuelvan aún más destructivos.
mrh