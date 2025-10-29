Huracanes fuera de control: proponen categoría 6 para alertas más precisas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el devastador impacto del huracán Melissa en Jamaica, especialistas han reactivado el debate sobre la necesidad de incorporar una categoría 6 en la escala Saffir-Simpson, ante la creciente intensidad de los fenómenos ciclónicos provocada por el cambio climático.

Actualmente, la categoría 5 es el nivel más alto en la escala que clasifica a los huracanes según la velocidad de sus vientos. Sin embargo, expertos advierten que esta clasificación podría estar quedando obsoleta ante huracanes que superan los niveles de destrucción previstos para esa categoría.

De acuerdo con Katharine Hayhoe, jefa científica de The Nature Conservancy, el calentamiento global ha provocado que los océanos absorban hasta el 90% del calor adicional generado por las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que a su vez alimenta con mayor energía a los huracanes, tifones y ciclones.

“Los huracanes se alimentan de aguas cálidas, y con océanos más calientes, los fenómenos se intensifican con mayor rapidez”, explicó en entrevista con la agencia EFE.