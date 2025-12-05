Hubble capta una tormenta de estrellas en una galaxia a 50 millones de años luz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Telescopio Espacial Hubble, operado por la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), ha captado una tormenta de formación estelar en la galaxia espiral NGC 1792, ubicada a más de 50 millones de años luz de la Tierra, en la constelación de Columba (la Paloma).

La imagen recientemente difundida revela un espectáculo cósmico de regiones brillantes y caóticas, donde nacen nuevas estrellas a partir de intensas concentraciones de gas. A pesar del fuerte brillo en su centro, lo más impresionante se encuentra en los brazos espirales de la galaxia, donde se forman cúmulos de estrellas a gran velocidad.

NGC 1792 ha despertado el interés de los astrónomos por su comportamiento dinámico. Aunque clasificada como galaxia espiral, su nivel de actividad estelar supera el promedio, lo que la convierte en una “potencia en formación estelar”, según los científicos del programa PHANGS-HST.

🔭 Una tormenta de nuevas estrellas

El telescopio captó emisiones de hidrógeno-alfa (H-alfa), un tipo de luz roja asociada con regiones donde nacen estrellas. Estas emisiones revelan nubes densas de gas de hidrógeno siendo agitadas por la interacción con su galaxia vecina, NGC 1808. Esta interacción gravitacional habría disparado una “avalancha” de formación estelar en un lado específico de la galaxia, lo que explica su apariencia desequilibrada y caótica.