Haz tu sesión de fotos gratis con IA de Google Gemini Nano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tener una sesión fotográfica profesional ya no requiere ni cámara ni estudio: solo necesitas creatividad y una herramienta como Gemini Nano Banana, la inteligencia artificial de Google que está transformando el mundo visual.
Hace unos días, Google lanzó la versión más avanzada de su modelo de generación y edición de imágenes: Gemini Nano Banana, parte del ecosistema de Gemini 2.5 Flash Image. Esta tecnología no solo crea imágenes impactantes, sino que lo hace con una precisión sorprendente y sin costo alguno para los usuarios.
Todas las imágenes generadas incluyen SynthID, una marca digital que garantiza transparencia para clientes, medios y audiencias.
Consistencia visual: mantiene la identidad de la persona o elemento en todas las imágenes.
Edición multietapa: permite trabajar en rondas, como en Photoshop, pero sin perder calidad.
Fusión de imágenes: combina fondos, objetos y personajes de forma natural.
Control creativo total: desde iluminación hasta expresiones faciales.
Seguridad digital: todas las imágenes llevan marca de agua SynthID.
Define tu objetivo visual
¿Es para LinkedIn, una campaña de redes o un portafolio artístico? Cada estilo requiere diferentes tonos, fondos y atuendos.
Prepara materiales de calidad
Usa fotos base bien iluminadas. También puedes usar mood boards o imágenes de referencia para guiar a la IA.
Diseña prompts detallados
No pongas solo “foto profesional”. Especifica: “Retrato de hombre con saco gris, fondo neutro, estilo corporativo, luz natural lateral”.
Edita por etapas
Como un fotógrafo experto, inicia con la composición general y luego afina vestuario, poses, colores y detalles.
Valida la calidad final
Ajusta la resolución según el destino: web o impresión. Formatos recomendados: JPEG o PNG.
Retratos corporativos: actualiza tu foto sin sesión presencial.
Fotografía de producto: coloca artículos en entornos elegantes sin set físico.
Campañas narrativas: crea series visuales coherentes para redes.
Proyectos creativos personales: lleva tus ideas a escenarios imposibles (y sorprendentes).
Las imágenes siempre incluyen SynthID, lo que garantiza transparencia de origen.
Si usas fotos de terceros, asegúrate de contar con permisos.
Evita abusar de la edición extrema: podrías perder calidad fina.
Mantén la identidad visual coherente si representas a una marca o persona.
RPO