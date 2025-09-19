Haz tu sesión de fotos gratis con IA de Google Gemini Nano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tener una sesión fotográfica profesional ya no requiere ni cámara ni estudio: solo necesitas creatividad y una herramienta como Gemini Nano Banana, la inteligencia artificial de Google que está transformando el mundo visual.

Hace unos días, Google lanzó la versión más avanzada de su modelo de generación y edición de imágenes: Gemini Nano Banana, parte del ecosistema de Gemini 2.5 Flash Image. Esta tecnología no solo crea imágenes impactantes, sino que lo hace con una precisión sorprendente y sin costo alguno para los usuarios.

Todas las imágenes generadas incluyen SynthID, una marca digital que garantiza transparencia para clientes, medios y audiencias.