Habla, pide y escucha: ChatGPT llega a Spotify

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La experiencia musical se vuelve aún más interactiva con la llegada de Spotify a ChatGPT. Ahora los usuarios de la versión Free como los Premium pueden conectar su cuenta directamente dentro del chat para recibir recomendaciones de música y podcasts totalmente personalizadas.
Con solo conectar a Spotify con ChatGPT, se abrirá la app y te llevará a tu próxima canción, lista de reproducción o episodio favorito.
Los usuarios podrán pedir canciones, artistas, álbumes o listas de reproducción específicas, e incluso solicitar recomendaciones según su estado de ánimo, género o tema de conversación.
Además, los usuarios Premium podrán disfrutar de una experiencia más avanzada: podrán pedir que Spotify transforme sus ideas —como “una banda sonora para un viaje de fin de semana” o “música para concentrarse mientras estudio”— en una lista nueva y completamente ajustada a su gusto. Los usuarios Free, por su parte, podrán acceder al catálogo existente de listas populares como Descubrimiento Semanal o Viernes de Nueva Música.
La conexión es opcional y los usuarios conservan el control total sobre su cuenta. Así, la música y la inteligencia artificial se unen para ofrecer una experiencia más fluida, inspiradora y adaptada a cada oyente.
BCT