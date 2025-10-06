Habla, pide y escucha: ChatGPT llega a Spotify

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La experiencia musical se vuelve aún más interactiva con la llegada de Spotify a ChatGPT. Ahora los usuarios de la versión Free como los Premium pueden conectar su cuenta directamente dentro del chat para recibir recomendaciones de música y podcasts totalmente personalizadas.

Con solo conectar a Spotify con ChatGPT, se abrirá la app y te llevará a tu próxima canción, lista de reproducción o episodio favorito.

Los usuarios podrán pedir canciones, artistas, álbumes o listas de reproducción específicas, e incluso solicitar recomendaciones según su estado de ánimo, género o tema de conversación.