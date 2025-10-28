Grokipedia ya está en línea: ¿la alternativa de Musk a Wikipedia?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresa xAI, fundada por Elon Musk, lanzó Grokipedia, una nueva plataforma digital de consulta basada en inteligencia artificial. El sitio web se presenta como una enciclopedia en línea de código abierto, con acceso gratuito y contenido generado automáticamente por su asistente virtual Grok.

Actualmente, Grokipedia cuenta con 885 mil 279 artículos disponibles en idioma inglés. Su interfaz es minimalista, con una barra de búsqueda y artículos que incluyen texto, encabezados y citas, sin imágenes ni elementos multimedia.

La plataforma fue anunciada a través de la red social X, donde Musk señaló que se trata de la versión 0.1 del sitio, y que en el futuro se espera una actualización con más funcionalidades.