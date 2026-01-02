Grok convierte X en terreno fértil para el acoso visual

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La red social X enfrenta una crisis ética y de seguridad tras la difusión masiva de imágenes explícitas creadas con inteligencia artificial, las cuales afectan a miles de personas —desde figuras políticas y celebridades hasta usuarios comunes— sin su consentimiento.

El fenómeno tiene como eje el uso de Grok, la inteligencia artificial integrada en X, así como otras herramientas externas capaces de generar deepfakes: imágenes íntimas falsas creadas a partir de fotografías reales disponibles en internet. Para los agresores, el proceso es inquietantemente sencillo y rápido; para las víctimas, las consecuencias pueden ser devastadoras.