Ciencia y Tecnología

Grok convierte X en terreno fértil para el acoso visual

Imágenes íntimas falsas generadas con Grok circulan sin control en X
Grok y otras herramientas facilitan la creación de deepfakes en minutos
Grok y otras herramientas facilitan la creación de deepfakes en minutosESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La red social X enfrenta una crisis ética y de seguridad tras la difusión masiva de imágenes explícitas creadas con inteligencia artificial, las cuales afectan a miles de personas —desde figuras políticas y celebridades hasta usuarios comunes— sin su consentimiento.

El fenómeno tiene como eje el uso de Grok, la inteligencia artificial integrada en X, así como otras herramientas externas capaces de generar deepfakes: imágenes íntimas falsas creadas a partir de fotografías reales disponibles en internet. Para los agresores, el proceso es inquietantemente sencillo y rápido; para las víctimas, las consecuencias pueden ser devastadoras.

De acuerdo con los reportes, basta con mencionar a la cuenta de Grok en un comentario y describir la solicitud para que el sistema procese imágenes públicas de la persona señalada. En cuestión de minutos, el resultado es un material visual hiperrealista que puede provocar daño reputacional, inestabilidad emocional y afectaciones graves a la salud mental.

Históricamente, X ha sostenido políticas de libertad de expresión más laxas que otras plataformas. Aunque estas normas permiten la publicación de contenido explícito bajo ciertas etiquetas, también han abierto la puerta a que este tipo de imágenes se viralicen antes de ser denunciadas o retiradas.

Mientras la comunidad digital exige un alto total a estas prácticas, el riesgo permanece latente: cualquier usuario puede convertirse en víctima, evidenciando que el avance tecnológico ha superado, por ahora, a las medidas de protección ciudadana en el entorno digital.

Te puede interesar:
iPhone Air 2 llegaría en 2026 con nueva cámara y mejoras
Grok y otras herramientas facilitan la creación de deepfakes en minutos

RPO

inteligencia artificial
deepfakes
Grok

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com