Google Pixel 10 llega oficialmente a México desde $19,999

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El esperado smartphone Google Pixel 10 ya está disponible oficialmente en México, anunció este miércoles la cuenta oficial de Google México en redes sociales.
Los modelos Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL ya están en preventa con distribuidores autorizados como Telcel, AT&T, Coppel y Liverpool, y estarán disponibles para compra general a partir del 28 de agosto.
La llegada de estos equipos representa un hito, ya que por primera vez estarán disponibles con garantía, soporte local y precios en moneda nacional directamente a través de la tienda oficial de Google.
Los tres modelos integran el nuevo procesador Tensor G5 (3 nm), diseñado por Google para optimizar el rendimiento de la inteligencia artificial en fotografía, video y funciones del sistema.
Todos corren Android 16 y recibirán siete años de actualizaciones de sistema, seguridad y funciones exclusivas (Pixel Drops). Además, integran el asistente Gemini con funciones como Circle to Search, Live Translate y el nuevo generador de video con IA, Veo 3.
También incorporan carga inalámbrica magnética PixelSnap, compatible con accesorios magnéticos al estilo MagSafe, y con cargadores Qi2.
Procesamiento computacional mejorado.
Modos exclusivos como Astrofotografía, Video Boost, Modo Macro, y Borrador Mágico.
Zoom digital de hasta 20x (Pixel 10) y hasta 100x (Pixel 10 Pro XL).
Los Pixel 10 están disponibles en preventa en:
Tienda oficial de Google
Telcel, AT&T, Coppel, Liverpool
Colores disponibles para el Pixel 10:
Obsidiana, Índigo, Verde lima, Glaciar
Todos los modelos son resistentes al agua y polvo (IP68), cuentan con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y sensores de huella en pantalla.
rmr