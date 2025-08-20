Google Pixel 10 llega oficialmente a México desde $19,999

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El esperado smartphone Google Pixel 10 ya está disponible oficialmente en México, anunció este miércoles la cuenta oficial de Google México en redes sociales.

Los modelos Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL ya están en preventa con distribuidores autorizados como Telcel, AT&T, Coppel y Liverpool, y estarán disponibles para compra general a partir del 28 de agosto.

La llegada de estos equipos representa un hito, ya que por primera vez estarán disponibles con garantía, soporte local y precios en moneda nacional directamente a través de la tienda oficial de Google.