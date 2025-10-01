Google Home regresa con nuevo diseño e IA Gemini

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Google presentó una nueva generación de dispositivos inteligentes, que incluye el regreso de su bocina bajo el nombre Google Home y tres modelos de cámaras Nest, con mejoras en diseño, funciones y mayor integración con Gemini, la inteligencia artificial avanzada de la compañía.

Tras varios años con el mismo estilo minimalista, la bocina de Google recibe un rediseño total: ahora es más ovalada, está disponible en colores rojo, blanco, negro y verde, y añade un anillo de luz dinámico que indica si Gemini está escuchando, razonando o respondiendo.

El dispositivo ofrece audio 360° equilibrado, controles intuitivos sin botones físicos y la posibilidad de conectarse al televisor para crear un sistema de teatro en casa. Además, permite agrupar varias bocinas y cuenta con interruptor físico para silenciar el micrófono.