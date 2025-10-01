Google Home regresa con nuevo diseño e IA Gemini

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Google presentó una nueva generación de dispositivos inteligentes, que incluye el regreso de su bocina bajo el nombre Google Home y tres modelos de cámaras Nest, con mejoras en diseño, funciones y mayor integración con Gemini, la inteligencia artificial avanzada de la compañía.
Tras varios años con el mismo estilo minimalista, la bocina de Google recibe un rediseño total: ahora es más ovalada, está disponible en colores rojo, blanco, negro y verde, y añade un anillo de luz dinámico que indica si Gemini está escuchando, razonando o respondiendo.
El dispositivo ofrece audio 360° equilibrado, controles intuitivos sin botones físicos y la posibilidad de conectarse al televisor para crear un sistema de teatro en casa. Además, permite agrupar varias bocinas y cuenta con interruptor físico para silenciar el micrófono.
Google destacó que el nuevo Home está diseñado para Gemini for Home, lo que permitirá conversaciones más naturales, interacciones rápidas y mayor personalización gracias al procesamiento de la IA. No obstante, su lanzamiento está previsto hasta 2026.
Las novedades también incluyen tres dispositivos de seguridad:
Nest Cam Indoor (3ª gen) — 99 dólares
Nest Cam Outdoor (2ª gen) — 149 dólares
Nest Doorbell (3ª gen) — 179 dólares
Todas ofrecen video 2K HDR, mejor rendimiento en condiciones de poca luz y un campo de visión más amplio (hasta 166 grados en el Doorbell). Según Google, esto facilitará que Gemini describa escenas con mayor precisión.
En Estados Unidos, las cámaras ya están disponibles, mientras que el nuevo Google Home saldrá a la venta en 2026. En México aún no hay precio oficial ni fecha confirmada, aunque se espera su llegada dado el crecimiento de la presencia de dispositivos de Google en el país.
mrh