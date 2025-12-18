Google elimina restricciones y abre mercado de sistemas operativos en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un giro importante para la industria tecnológica, Google ha confirmado que eliminará las restricciones sobre los sistemas operativos en los celulares vendidos en México. Esta decisión, avalada por la Comisión Nacional Antimonopolio, cambiará la dinámica de mercado y podría poner fin al dominio exclusivo de Android en dispositivos móviles en el país.

Con esta resolución, los fabricantes de dispositivos móviles en México podrán, por primera vez en años, ofrecer opciones de sistemas operativos distintos a Android sin las limitaciones contractuales impuestas anteriormente por Google.

La Comisión Nacional Antimonopolio explicó que la eliminación de las restricciones permitirá una mayor diversidad de opciones para los consumidores. Ahora, los usuarios podrán elegir entre una variedad de sistemas operativos, lo que podría traducirse en precios más competitivos y en una experiencia más personalizada para cada usuario.

El objetivo de esta medida es también reducir los costos asociados con configuraciones tecnológicas diversas, lo cual abrirá la puerta a nuevas alternativas y aplicaciones desarrolladas por diferentes empresas de software.

La decisión de Google de eliminar las restricciones sobre sistemas operativos en México marca un hito en el mundo de la tecnología móvil, y se espera que sus efectos resuenen en otros países.