Google celebra Halloween con un doodle interactivo de Pac-Man; así cambio los videojuegos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Google sorprendió este jueves a millones de usuarios con un doodle interactivo inspirado en uno de los videojuegos más emblemáticos de todos los tiempos: Pac-Man. Con motivo de Halloween, el buscador decidió rendir tributo tanto a la festividad más tenebrosa del año como a la historia de un personaje que cambió para siempre el rumbo de la cultura pop y la industria del entretenimiento digital.

Un doodle para jugar y recordar

Desde la página principal de Google, los internautas pueden acceder a un minijuego con ocho niveles diseñados a partir del clásico laberinto amarillo, donde los fantasmas Blinky, Pinky, Inky y Clyde vuelven a perseguir al icónico comelabios.

El reto sigue siendo el mismo que en 1980: devorar todos los puntos del escenario sin ser atrapado. La nostalgia y la jugabilidad inmediata lo han convertido rápidamente en tendencia mundial.

El origen de una leyenda

Pac-Man fue lanzado el 22 de mayo de 1980 por la compañía japonesa Namco, bajo la creación del diseñador Toru Iwatani. En declaraciones retomadas por DW, Iwatani explicó que la inspiración surgió durante una cena con pizza: al faltar una rebanada, visualizó el concepto de un personaje que “come”, dando forma al héroe redondo que todos conocemos.

El título, originalmente llamado Puck-Man, fue renombrado para el mercado occidental, evitando interpretaciones ofensivas. Su propuesta se alejó de los juegos de disparos de la época al centrarse en la destreza, la intuición y el ingenio.

La revolución de los videojuegos

De acuerdo con MIT Press, el diseño sencillo, la mecánica adictiva y el personaje carismático transformaron a Pac-Man en un fenómeno global. Marcó un punto de inflexión al demostrar que los videojuegos podían ser más que simples desafíos de habilidad: podían tener identidad, emociones y personajes memorables.