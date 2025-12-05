Gmail activa función secreta que lee tus mensajes con IA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A inicios de 2025, Google habilitó sin previo aviso nuevas funciones de inteligencia artificial en Gmail que permiten acceder, leer, resumir e incluso extraer información de correos electrónicos y otros datos almacenados en su ecosistema.

Aunque la medida ha pasado desapercibida para la mayoría, organizaciones defensoras de los derechos digitales han alzado la voz, denunciando una violación masiva a la privacidad. Según Rafel Bonifaz, miembro de la agrupación Derechos Digitales, “se están utilizando datos sin consentimiento informado. Google habilitó esta función escondida y predeterminada, lo cual es profundamente preocupante”.

La función se encuentra activa especialmente en países con leyes laxas en materia de privacidad digital, como gran parte de América Latina. En cambio, usuarios de países como Reino Unido, Suiza o Japón tienen estas funciones desactivadas por defecto.

No es la primera vez que Google está en el centro de una controversia similar. Documentos filtrados por Edward Snowden revelaron en su momento que grandes empresas tecnológicas colaboraban con agencias de inteligencia a través del programa PRISM, que permitía el acceso sin restricciones a servicios como Gmail o Drive.

Hasta 2017, Gmail analizaba el contenido de los correos electrónicos para personalizar la publicidad. Hoy, el riesgo es aún mayor: la IA no solo lee, sino que aprende, cataloga y reutiliza fragmentos de nuestra vida digital para mejorar modelos comerciales como Gemini, el asistente de IA de Google.