Ghost Player: la IA de PlayStation que vence al jefe final

Sony registra una patente de IA capaz de aprender y replicar tu estilo de juego
Ghost Player intervendría solo en campañas de un solo jugador
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuando el pulgar tiembla, el sudor se acumula en el control y la pantalla anuncia por décima vez la palabra “Game Over”, Sony parece haber encontrado una respuesta al enojo silencioso de millones de jugadores. No se trata de un truco, ni de un botón de invencibilidad. Es algo más ambicioso: una inteligencia artificial capaz de aprender cómo juegas… y hacerlo mejor que tú.

Bajo el nombre de Ghost Player, Sony Interactive Entertainment registró una patente que anticipa una de las ideas más disruptivas en la historia reciente de los videojuegos: una IA que observa, aprende y, llegado el momento, toma el control para ayudarte a superar aquello que te detuvo.

No está aún en los controles de la PS5, pero el documento técnico deja clara la visión: transformar la frustración en continuidad, el bloqueo en narrativa fluida.

A diferencia de los sistemas de ayuda tradicionales, Ghost Player no rompe las reglas del juego. No hace al personaje invencible ni elimina el desafío de raíz. La patente describe un sistema entrenado con miles de horas de partidas reales que analiza patrones de movimiento, tiempos de reacción y decisiones tácticas del propio jugador.

Sony plantea dos modalidades pensadas para distintos tipos de jugadores:

  • Modo guía:

Una silueta fantasma aparece en pantalla y ejecuta, paso a paso, la secuencia correcta para resolver un puzle o superar un obstáculo. El jugador observa, aprende y decide cuándo intentarlo por sí mismo.

  • Modo completo:

La IA toma directamente el control del personaje, supera el combate o sección crítica y devuelve el mando inmediatamente después. No continúa el juego por ti: solo te saca del callejón sin salida.

Según la patente, el resultado debe sentirse “como una versión mejorada del propio jugador”, no como una intervención externa.

Sony ha sido clara en un punto clave: Ghost Player estaría limitado exclusivamente a experiencias single-player. En juegos competitivos en línea, como Call of Duty: Warzone o EA Sports FC, la IA se desactivaría por completo para evitar cualquier ventaja injusta.

