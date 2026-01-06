Ghost Player: la IA de PlayStation que vence al jefe final

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuando el pulgar tiembla, el sudor se acumula en el control y la pantalla anuncia por décima vez la palabra “Game Over”, Sony parece haber encontrado una respuesta al enojo silencioso de millones de jugadores. No se trata de un truco, ni de un botón de invencibilidad. Es algo más ambicioso: una inteligencia artificial capaz de aprender cómo juegas… y hacerlo mejor que tú.

Bajo el nombre de Ghost Player, Sony Interactive Entertainment registró una patente que anticipa una de las ideas más disruptivas en la historia reciente de los videojuegos: una IA que observa, aprende y, llegado el momento, toma el control para ayudarte a superar aquello que te detuvo.

No está aún en los controles de la PS5, pero el documento técnico deja clara la visión: transformar la frustración en continuidad, el bloqueo en narrativa fluida.

A diferencia de los sistemas de ayuda tradicionales, Ghost Player no rompe las reglas del juego. No hace al personaje invencible ni elimina el desafío de raíz. La patente describe un sistema entrenado con miles de horas de partidas reales que analiza patrones de movimiento, tiempos de reacción y decisiones tácticas del propio jugador.