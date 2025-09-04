Galaxy S25 FE llega a México con IA, carga rápida y precio más bajo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Samsung presentó oficialmente en México el Galaxy S25 FE, la nueva versión de su línea insignia que busca acercar las funciones premium de los Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra a un precio más accesible, sin renunciar a la potencia ni a las herramientas de inteligencia artificial que distinguen a la familia.
El dispositivo estará disponible en el país a partir del 26 de septiembre, en la tienda en línea de Samsung y en la Samsung Shop App, con los siguientes precios:
Galaxy S25 FE (8/128 GB): $15,499 pesos
Galaxy S25 FE (8/256 GB): $16,999 pesos
Una de las principales novedades es que el Galaxy S25 FE incorpora carga rápida de 45W, la misma que tienen los modelos superiores S25+ y S25 Ultra, superando la del Galaxy S25 base, que es de 25W. Esta potencia alimenta una batería de 4,900 mAh, ideal para quienes requieren mayor autonomía diaria.
El smartphone cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas, resolución Full HD, tasa de refresco de 120 Hz, tecnología Vision Booster y protección Gorilla Glass Victus+.
En su interior integra el procesador Exynos 2400 de 4 nm, acompañado de 8 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 128 o 256 GB. Su sistema operativo es One UI 8 basado en Android 16, con toda la potencia de Galaxy AI.
Entre las funciones destacadas están Edición generativa, Instant Slow-Mo, Borrador de audio, además de las herramientas más populares como Circle to Search, Gemini Live y Now Bar. Como beneficio adicional, Samsung ofrecerá seis meses gratis del plan Google AI Pro, con acceso a funciones premium de Gemini, Flow y NotebookLM.
El Galaxy S25 FE mantiene la triple cámara trasera de su antecesor: sensor principal de 50 megapixeles, ultra gran angular de 12 MP y telefoto de 8 MP con zoom óptico de 5x. La mejora se encuentra en la cámara frontal, que ahora es de 12 MP.
Las herramientas de IA aplicadas a la fotografía también están presentes: ProVisual Engine, Nightography para fotos nocturnas, Photo Assist para edición y Estudio de retrato para crear imágenes estilizadas.
El dispositivo llega con conectividad 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, seguridad Knox, sensor de huellas en pantalla y marco reforzado Armor Aluminum. Es más delgado y ligero que la generación anterior, con certificación IP68 contra polvo y agua.
Además, Samsung prometió siete generaciones de actualizaciones de sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad, un compromiso clave para usuarios que buscan mayor vida útil en sus equipos.
El Galaxy S25 FE estará disponible en México en colores azul claro, negro, azul marino y blanco.
mrh