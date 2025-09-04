Galaxy S25 FE llega a México con IA, carga rápida y precio más bajo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Samsung presentó oficialmente en México el Galaxy S25 FE, la nueva versión de su línea insignia que busca acercar las funciones premium de los Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra a un precio más accesible, sin renunciar a la potencia ni a las herramientas de inteligencia artificial que distinguen a la familia.

El dispositivo estará disponible en el país a partir del 26 de septiembre, en la tienda en línea de Samsung y en la Samsung Shop App, con los siguientes precios:

Galaxy S25 FE (8/128 GB): $15,499 pesos

Galaxy S25 FE (8/256 GB): $16,999 pesos

Una de las principales novedades es que el Galaxy S25 FE incorpora carga rápida de 45W, la misma que tienen los modelos superiores S25+ y S25 Ultra, superando la del Galaxy S25 base, que es de 25W. Esta potencia alimenta una batería de 4,900 mAh, ideal para quienes requieren mayor autonomía diaria.

El smartphone cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas, resolución Full HD, tasa de refresco de 120 Hz, tecnología Vision Booster y protección Gorilla Glass Victus+.

En su interior integra el procesador Exynos 2400 de 4 nm, acompañado de 8 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 128 o 256 GB. Su sistema operativo es One UI 8 basado en Android 16, con toda la potencia de Galaxy AI.

Entre las funciones destacadas están Edición generativa, Instant Slow-Mo, Borrador de audio, además de las herramientas más populares como Circle to Search, Gemini Live y Now Bar. Como beneficio adicional, Samsung ofrecerá seis meses gratis del plan Google AI Pro, con acceso a funciones premium de Gemini, Flow y NotebookLM.