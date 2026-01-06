¿Galaxias ornitorrinco? La NASA halla lo inesperado en el universo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un equipo de astrónomos, usando datos del Telescopio Espacial James Webb, identificó un nuevo tipo de galaxias tan peculiares que las compararon con el ornitorrinco, ese animal que parece hecho de piezas sueltas.

Estas galaxias, descubiertas en un conjunto de observaciones conocidas como CEERS, muestran una combinación nunca antes vista: son muy pequeñas, compactas, y emiten luz como una fuente puntual, pero sus características no encajan con galaxias normales, cuásares ni agujeros negros.

“Parece que hemos identificado una población que no podemos categorizar. Es como mirar un ornitorrinco. Piensas que no deberían existir juntas estas cosas, pero ahí están”, explicó el investigador principal, Haojing Yan, durante una rueda de prensa en la reunión 247ª de la Sociedad Astronómica Americana en Phoenix.

¿Qué las hace tan extrañas?

Los espectros de estas galaxias no muestran el tipo de señales típicas de agujeros negros supermasivos. Tampoco parecen estar formadas por estrellas como otras galaxias conocidas. La NASA las ha apodado informalmente “ornitorrincos galácticos” por su rareza.

Estas estructuras fueron detectadas gracias al poder del telescopio Webb, que logró identificar más de 2 mil fuentes puntuales, de las cuales nueve destacaron por estas propiedades inusuales. Algunas de ellas podrían haberse formado hace más de 12 mil millones de años.

“Antes pensábamos que las galaxias grandes se formaban por fusiones de galaxias pequeñas. Este hallazgo podría cambiar esa narrativa. ¿Y si algunas galaxias comenzaron siendo así de raras?”, cuestionó Yan.