¡Galaxia “zombi”! Estaba “muerta” pero revivió, y podría hacerlo de nuevo

Artículo científico

The PARSEC view of star formation in galaxy centres: from protoclusters to star clusters in an early-type spiral

Almudena Prieto, C. Gladis Magris, Gustavo Bruzual, Juan A. Fernández-Ontiveros, Andreas Burkert

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 533, 1, 433

https://doi.org/10.1093/mnras/stae1822

Trayectoria de Gustavo Ramón Bruzual Alfonzo

El Dr. Gustavo Bruzual realizó sus estudios de licenciatura en física en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Nacional Autónoma de México, y obtuvo el doctorado en astronomía en la Universidad de California, Berkeley. Después de una larga carrera en la Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía (CIDA) en Venezuela, institución de la cual fue director por 21 años, es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 2010.

Es reconocido internacionalmente por su investigación en la síntesis de poblaciones estelares y su trabajo se ha convertido en la referencia del campo. Sus modelos de la evolución espectral de galaxias permiten derivar las propiedades físicas de las galaxias y estimar su masa estelar. Es miembro de varios academias de ciencias internacionales, incluyendo el The World Academy of Sciences (TWAS) y la Académica Mexicana de Ciencias y en 1991 fue elegido socio del Royal Astronomical Society en reconocimiento de su liderazgo en astronomía.

Sobre el IRyA, UNAM

El Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM (IRyA) es una entidad académica de la UNAM Campus Morelia que realiza investigación de alto nivel e impacto en las áreas de Medio Interestelar, Formación Estelar, Estrellas Evolucionadas, Altas Energías, Dinámica y Estructura Galáctica, Astronomía Extragaláctica y Cosmología. También participa en la formación de recursos humanos de alto nivel, y mantiene un estrecho contacto con la sociedad a través de diversos programas de divulgación.

mrh