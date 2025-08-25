¿Fotos como de película? Estos celulares lo hacen posible

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres amante de la fotografía móvil o estás considerando renovar tu equipo, este 2025 trae una competencia feroz en el mundo de los smartphones. Los celulares con mejores cámaras del año provienen, en su mayoría, de marcas chinas que están revolucionando la industria.
El listado de los celulares con mejor cámara del 2025 se basa en pruebas técnicas de rendimiento fotográfico y de video, tanto en condiciones de luz natural como artificial, además de aspectos como zoom, captura nocturna y calidad de grabación.
En la cima del ranking se encuentra el Huawei Pura 80 Ultra, seguido por el Oppo Find X8 Ultra y el Vivo X200 Ultra. Estas tres marcas chinas dominan el podio gracias a sus innovaciones en sensores de imagen, inteligencia artificial y estabilización avanzada.
Huawei Pura 80 Ultra (costo aproximado: $20,000.00 pesos)
Oppo Find X8 Ultra (costo aproximado: $27,000.00 pesos)
Vivo X200 Ultra (costo aproximado: $26,000.00 pesos)
Xiaomi 15 Ultra (costo aproximado: $25,000.00 pesos)
Samsung Galaxy S25 Ultra (costo aproximado: $29,000.00 pesos)
Honor Magic7 Pro (costo aproximado: $18,000.00 pesos)
Xiaomi 15 (costo aproximado: $17,000.00 pesos)
Tecno Camon 40 Pro 5G (costo aproximado: $5,500.00 pesos)
Google Pixel 9a (costo aproximado: $10,000.00 pesos)
Samsung Galaxy A56 (costo aproximado: $6,500.00 pesos)
Este ranking evidencia el auge de marcas asiáticas, que han logrado posicionarse como líderes en innovación tecnológica. Modelos como el Xiaomi 15 Ultra y el Honor Magic7 Pro sobresalen por integrar sensores de hasta 1 pulgada, funciones de captura RAW y modos cinematográficos automáticos.
RPO