¿Fotos como de película? Estos celulares lo hacen posible

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres amante de la fotografía móvil o estás considerando renovar tu equipo, este 2025 trae una competencia feroz en el mundo de los smartphones. Los celulares con mejores cámaras del año provienen, en su mayoría, de marcas chinas que están revolucionando la industria.

El listado de los celulares con mejor cámara del 2025 se basa en pruebas técnicas de rendimiento fotográfico y de video, tanto en condiciones de luz natural como artificial, además de aspectos como zoom, captura nocturna y calidad de grabación.

En la cima del ranking se encuentra el Huawei Pura 80 Ultra, seguido por el Oppo Find X8 Ultra y el Vivo X200 Ultra. Estas tres marcas chinas dominan el podio gracias a sus innovaciones en sensores de imagen, inteligencia artificial y estabilización avanzada.