Filtraciones revelan nuevo diseño del iPhone 18 Pro: más potencia y pantalla mejorada

En la parte trasera, el dispositivo abandonaría el diseño bicolor del iPhone 17 Pro para adoptar un aspecto más unificado entre el cristal y el aluminio. El objetivo sería lograr una apariencia más elegante, sin divisiones visuales marcadas. En cuanto a colores, se especula que Apple probará tonos más intensos como Coffee Brown, morado y borgoña, alejándose del minimalismo tradicional, pero sin perder su estilo premium.

Más allá del diseño, el iPhone 18 Pro incorporaría el nuevo chip A20 Pro, el primero de la marca fabricado con tecnología de 2 nanómetros. Este avance mejoraría el rendimiento general del equipo, permitiendo ejecutar tareas complejas de inteligencia artificial directamente desde el dispositivo, con mayor velocidad y eficiencia energética.

Otra gran novedad sería una cámara con apertura variable, una función que permitiría al usuario tener mayor control sobre la profundidad de campo, logrando desde retratos con fondos difuminados hasta imágenes completamente enfocadas. También se espera una batería de mayor capacidad, especialmente en el modelo Pro Max, que podría aumentar ligeramente de tamaño para alojar más energía.