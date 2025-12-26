Fiestas, ofertas… y fraudes: así operan los ciberataques decembrinos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras millones de personas celebran la Navidad y el Año Nuevo entre compras en línea, viajes y reuniones familiares, otro fenómeno crece en silencio: los ciberataques. La temporada decembrina, asociada al descanso y la desconexión, se ha convertido en uno de los momentos favoritos del cibercrimen para atacar a usuarios, empresas e incluso gobiernos.

Los delincuentes digitales aprovechan una combinación peligrosa: aumento del comercio electrónico, menor vigilancia en áreas de tecnología y sistemas que operan casi en “piloto automático”. El resultado es un incremento sostenido de fraudes, robos de información y ataques de ransomware justo cuando la atención está en otro lado.

El auge del comercio electrónico en diciembre también alimenta las campañas de phishing. Correos electrónicos con supuestas promociones, mensajes de paqueterías falsas o sitios web que imitan tiendas reconocidas forman parte del arsenal del cibercrimen.