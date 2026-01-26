Explosión solar activará nueva tormenta geomagnética esta semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC, por sus siglas en inglés) de la NOAA emitió una alerta por una tormenta geomagnética de categoría G1, prevista para el domingo 28 de enero de 2026.

De acuerdo con el boletín oficial, se espera una tormenta solar menor (nivel G1 en la escala NOAA) que podría provocar fluctuaciones en redes eléctricas de alta latitud, afectaciones menores en satélites y posibles avistamientos de auroras en regiones del norte de Estados Unidos, como Michigan y Maine.

Los días 27 y 29 de enero no se prevén alteraciones significativas, manteniéndose por debajo del umbral G1. La causa principal sería la influencia de una corriente de alta velocidad de agujero coronal con polaridad negativa, que interactúa con el campo magnético terrestre.

Aunque se trata de un evento menor, las autoridades meteorológicas espaciales recomiendan a operadores de sistemas tecnológicos mantenerse atentos ante posibles impactos en comunicaciones satelitales o de navegación.