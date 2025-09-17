¿Existe peligro? Asteroide FA22 pasará cerca de la Tierra este jueves

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El asteroide FA22, considerado uno de los cuerpos celestes más grandes en lo que va del año, pasará cerca de la Tierra este jueves 18 de septiembre, de acuerdo con datos del Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia.

Este objeto espacial mide aproximadamente 290 metros de largo y supera en mil veces la masa del meteorito que cayó en Cheliábinsk, Rusia, en 2013, fenómeno que en su momento generó gran alarma internacional.

A pesar de su tamaño, científicos de la NASA y agencias espaciales internacionales aseguran que el acercamiento del FA22 no representa peligro para nuestro planeta. Su paso se mantendrá a una distancia mayor al diámetro de la órbita lunar, lo que lo convierte en un evento astronómico catalogado como “acercamiento seguro”.