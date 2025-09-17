¿Existe peligro? Asteroide FA22 pasará cerca de la Tierra este jueves

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El asteroide FA22, considerado uno de los cuerpos celestes más grandes en lo que va del año, pasará cerca de la Tierra este jueves 18 de septiembre, de acuerdo con datos del Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia.
Este objeto espacial mide aproximadamente 290 metros de largo y supera en mil veces la masa del meteorito que cayó en Cheliábinsk, Rusia, en 2013, fenómeno que en su momento generó gran alarma internacional.
A pesar de su tamaño, científicos de la NASA y agencias espaciales internacionales aseguran que el acercamiento del FA22 no representa peligro para nuestro planeta. Su paso se mantendrá a una distancia mayor al diámetro de la órbita lunar, lo que lo convierte en un evento astronómico catalogado como “acercamiento seguro”.
El asteroide no será visible a simple vista, y solo podrá ser observado con telescopios de gran apertura, de al menos 300 milímetros. La distancia mínima estimada entre el FA22 y la Tierra será de menos de un millón de kilómetros.
Los registros astronómicos indican que el FA22 ya ha pasado por la cercanía de la Tierra anteriormente, siendo su última aproximación en 1940. Se prevé que su siguiente encuentro ocurra hasta el año 2173, lo que refuerza la confianza de la comunidad científica sobre la estabilidad de su órbita.
Los asteroides son cuerpos rocosos que orbitan alrededor del Sol, formados hace miles de millones de años a partir de los restos del nacimiento del sistema solar. La mayoría se concentran en el cinturón de asteroides, ubicado entre Marte y Júpiter, aunque algunos, como el FA22, tienen trayectorias que los acercan periódicamente a nuestro planeta.
Por su potencial de acercamiento, estos asteroides son objeto de vigilancia constante por parte de instituciones como la NASA, que evalúan posibles riesgos y rastrean sus órbitas con años de anticipación.
mrh