Evita ser víctima de ciberfraudes en redes wifi abiertas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tomarte un café mientras navegas en internet, revisar tu correo desde la escuela o adelantar trabajo en un aeropuerto parecen acciones cotidianas, pero también son escenarios perfectos para que los ciberdelincuentes entren en acción. Las redes wifi públicas, aunque prácticas, pueden convertirse en una trampa para quienes no toman precauciones.

De acuerdo con Microsoft, al conectarse a una red abierta el riesgo es real: personas malintencionadas pueden interceptar tus datos bancarios, contraseñas e incluso información personal. Pero no todo está perdido; existen formas de protegerse sin renunciar a la comodidad de una red gratuita.