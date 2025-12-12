Evita ser víctima de ciberfraudes en redes wifi abiertas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tomarte un café mientras navegas en internet, revisar tu correo desde la escuela o adelantar trabajo en un aeropuerto parecen acciones cotidianas, pero también son escenarios perfectos para que los ciberdelincuentes entren en acción. Las redes wifi públicas, aunque prácticas, pueden convertirse en una trampa para quienes no toman precauciones.
De acuerdo con Microsoft, al conectarse a una red abierta el riesgo es real: personas malintencionadas pueden interceptar tus datos bancarios, contraseñas e incluso información personal. Pero no todo está perdido; existen formas de protegerse sin renunciar a la comodidad de una red gratuita.
Primero, asegúrate de conectarte a la red oficial. Una mínima variación en el nombre puede indicar que estás entrando a una red “trampa” diseñada para robar tus datos. Verifica siempre con el personal del lugar.
Segundo, prefiere redes protegidas con contraseña. Aunque parecen igual de peligrosas, estas cuentan con un nivel básico de cifrado que puede marcar la diferencia.
Tercero, limita tus actividades: evita hacer compras en línea o ingresar a tu banca móvil. Mientras más sensible sea la información, mayor debe ser tu precaución.
Aun así, ninguna medida es infalible. Por eso, la mejor protección sigue siendo la prudencia: si no es urgente, espera a conectarte desde una red privada.
RPO