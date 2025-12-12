Ciencia y Tecnología

Evita ser víctima de ciberfraudes en redes wifi abiertas

Ciberdelincuentes pueden interceptar tus datos en redes públicas
No realices compras ni operaciones bancarias mientras estés conectado
No realices compras ni operaciones bancarias mientras estés conectadoPixabay
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tomarte un café mientras navegas en internet, revisar tu correo desde la escuela o adelantar trabajo en un aeropuerto parecen acciones cotidianas, pero también son escenarios perfectos para que los ciberdelincuentes entren en acción. Las redes wifi públicas, aunque prácticas, pueden convertirse en una trampa para quienes no toman precauciones.

De acuerdo con Microsoft, al conectarse a una red abierta el riesgo es real: personas malintencionadas pueden interceptar tus datos bancarios, contraseñas e incluso información personal. Pero no todo está perdido; existen formas de protegerse sin renunciar a la comodidad de una red gratuita.

  • Primero, asegúrate de conectarte a la red oficial. Una mínima variación en el nombre puede indicar que estás entrando a una red “trampa” diseñada para robar tus datos. Verifica siempre con el personal del lugar.

  • Segundo, prefiere redes protegidas con contraseña. Aunque parecen igual de peligrosas, estas cuentan con un nivel básico de cifrado que puede marcar la diferencia.

  • Tercero, limita tus actividades: evita hacer compras en línea o ingresar a tu banca móvil. Mientras más sensible sea la información, mayor debe ser tu precaución.

Además, desactiva el acceso automático a redes y apaga el wifi cuando termines de usarlo. Aunque tu dispositivo esté inactivo, puede seguir enviando información que otros pueden interceptar.

Finalmente, antes de navegar, confirma que el sitio web comience con “https” y tenga el ícono de candado. Esto indica que la página cuenta con un cifrado básico que ayuda a proteger tus datos.

Aun así, ninguna medida es infalible. Por eso, la mejor protección sigue siendo la prudencia: si no es urgente, espera a conectarte desde una red privada.

Te puede interesar:
Por qué casi todos sobreestiman sus probabilidades en el intradía y cómo evitarlo
No realices compras ni operaciones bancarias mientras estés conectado

RPO

Ciberseguridad
wifi público seguro

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com