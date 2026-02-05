Evita que WhatsApp guarde fotos y videos sin pedir permiso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Tu celular se pone lento o se queda sin espacio de forma inesperada? La causa podría estar en una función automática de WhatsApp que descarga fotos, videos y archivos sin pedir permiso.

Por defecto, esta opción viene activada, lo que puede llenar la memoria del equipo y provocar un menor rendimiento, sobre todo si se reciben archivos no deseados, duplicados o pesados.