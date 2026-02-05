Evita que WhatsApp guarde fotos y videos sin pedir permiso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Tu celular se pone lento o se queda sin espacio de forma inesperada? La causa podría estar en una función automática de WhatsApp que descarga fotos, videos y archivos sin pedir permiso.
Por defecto, esta opción viene activada, lo que puede llenar la memoria del equipo y provocar un menor rendimiento, sobre todo si se reciben archivos no deseados, duplicados o pesados.
Para dispositivos Android:
Abre WhatsApp y toca los tres puntos en la esquina superior derecha.
Ingresa a "Ajustes" y selecciona "Chats".
Busca la opción "Visibilidad de archivos multimedia" y desactívala.
Abre el chat o grupo.
Toca el nombre del contacto o grupo.
Desactiva la opción de "Visibilidad de archivos multimedia".
Para usuarios de iPhone (iOS):
Entra al grupo de WhatsApp.
Selecciona la opción "Guardar en Fotos".
Elige entre: Predeterminado, Siempre o Nunca, según tu preferencia.
RPO