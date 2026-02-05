Ciencia y Tecnología

Evita que WhatsApp guarde fotos y videos sin pedir permiso

La función de descarga automática viene activada por defecto
Esta función ocupa espacio y puede afectar el rendimiento del celular
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Tu celular se pone lento o se queda sin espacio de forma inesperada? La causa podría estar en una función automática de WhatsApp que descarga fotos, videos y archivos sin pedir permiso.

Por defecto, esta opción viene activada, lo que puede llenar la memoria del equipo y provocar un menor rendimiento, sobre todo si se reciben archivos no deseados, duplicados o pesados.

Afortunadamente, existe una manera sencilla de evitarlo. Aquí te explicamos cómo desactivar esta función dependiendo del sistema operativo que uses:

Para dispositivos Android:

  • Abre WhatsApp y toca los tres puntos en la esquina superior derecha.

  • Ingresa a "Ajustes" y selecciona "Chats".

  • Busca la opción "Visibilidad de archivos multimedia" y desactívala.

Esto impedirá que las imágenes y videos se guarden automáticamente en tu galería.

También puedes desactivarlo de manera individual por chat:

  • Abre el chat o grupo.

  • Toca el nombre del contacto o grupo.

  • Desactiva la opción de "Visibilidad de archivos multimedia".

Para usuarios de iPhone (iOS):

  • Entra al grupo de WhatsApp.

  • Selecciona la opción "Guardar en Fotos".

  • Elige entre: Predeterminado, Siempre o Nunca, según tu preferencia.

